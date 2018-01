Furia Trinidad y The Milkyway Express se suben al Trompetera

La próxima edición del Primavera Trompetera Festival suma una tanda final de 25 artistas: Dubioza Kolektiv, Chinese Man, C. Tangana, The Milkyway Express, Furia Trinidad, Javi Reina, Niño Libre, Docka Pussel, Mixtolobo, Flecha Valona, Bronquio, Space Surimi, Gipsy Rappers, Miguel Caamaño, All B, Supersonika, Lema de Vida, Caye Cayetana & Cía, Selecta Gaan, Chagar & Cali Deeper, Amity Dj & Vocal Live, Olmo & Avant_y Discola Showcase, Kristina Amsafe Traxx y Dannyboy Alternativeclub.

Apisonadoras sónicas, fenómenos revientalistas, tormentas rock, liricistas del hip hop, nuevas promesas y la electrónica más hedonista se dan la mano en esta última avalancha de artistas, que completan un cartel de auténtico infarto con un total de 64 nombres. El festival sigue apostando por los grandes grupos de referencia internacional, nacional y por los grupos emergentes de la zona, respaldando más que nunca a los artistas de nuestra ciudad.

Estas nuevas confirmaciones completan un cartel de órdago para disfrutar los próximos 16 y 17 de marzo en el circuito de Jerez del festival más tempranero de nuestra geografía y que ya incluía artistas de la talla de The Original Wailers feat. Al Anderson, Rosendo, La Raíz, El Canijo de Jerez, Juanito Makandé, SFDK, Natos y Waor, Tote King, El Kanka y Carlos Jean, entre otros muchos.

Hay que recordar que los abonos del festival tienen un precio de 34 euros (más gastos de gestión), o de 45 euros (más gastos también) si se decide disfrutar de la nueva zona de descanso bautizada como 'Zona Primavera' que incluye duchas, consignas, césped, vigilancia 24 horas, parking y supermercado. Y con novedades en esta edición de lo más atractivas: escenario matinal, fiesta de bienvenida, lanzadera hasta los conciertos, mejores servicios y zona de restauración. Además, también se encuentra disponible la promoción de 2 abonos VIP + 2 noches de hotel con diferentes precios según aquél donde se decida alojarse.

Para Miki Gutiérrez, promotor del festival, el objetivo de la próxima edición es "mejorar las cifras de 2017", es decir, "superar

los 50.000 asistentes, así como el 93% de ocupación hotelera de la ciudad. Porque no sólo somos un atractivo cultural, sino que somos también un añadido turístico para la zona". El Primavera Trompetera Festival "también apuesta por el empleo en la zona, con la creación, el pasado año, de 800 puestos de trabajo en el festival, además de la huella económica que dejó en otros ámbitos. Y es que esta celebración musical llenará Jerez un fin de semana distinto a fechas destacadas como Navidades o Semana Santa. Queremos así romper con la estacionalidad", asegura Gutiérrez.