La banda G.A.S. Drummers inicia una gira de seis fechas por Canadá

El grupo jerezano G.A.S. Drummers vuelve a cruzar el charco para girar por Canadá. En cuatro de las seis fechas estarán acompañando a los míticos 'Propagandhi', en la gira de presentación de su nuevo disco, 'Victory Lap' (Epitah Records).

G.A.S. Drummers editó su último disco de estudio 'We Got The Light"' (Wild Punk Records) en 2013, y en 2016 sacaron 'Alive And Well' (Wild Punk Records), su primer disco en directo. En 2018 grabarán su octavo álbum, que coincidirá con el 20º aniversario de la banda.

El grupo actuó anoche en Londres en 'Music Hall'. Hoy llegarán a Toronto (Opera House), el 13 en Quebec (La Source De la Marinière), el 14 en Ottawa (Bronson Center), el 15 en Montreal (Club Soda), el 16 en Hamilton (The Casbah), el 17 en Ottawa (House of Targ) y el 18 en Toronto (Sonic Cafe).

Esta banda de punk rock, compuesta por Rafael Camisón (batería), Pablo Magallanes (guitarra), Pakomoto (bajo) y Dani Llamas (vocalista y guitarra), nació en 1998. Llevan más de 16 años en las carreteras de medio mundo compartiendo escenario con bandas como Rancid, NoFX, Pennywise, Propagandhi, Pixies, Millencolin, Sick of it all, Satanic Surfers, Adhesive y muchas más. Y tocando en muchos festivales como Resurrection Fest, Festimad, Espárrago Rock, Deconstruction Tour, Serie Z...

Después de 5 discos de estudio, 10 giras por Europa, 1 Canadiense, y colaborar con Tim Armstrong, ejerciendo como su banda en uno de sus discos en solitario, están presentando su sexto álbum de estudio, 'We got the Light'.

Este último disco, coeditado por Wild Punk Records y Kicking Records en España y Francia respectivamente, tiene 12 nuevas canciones que les acercan a las raíces punk rock que un buen día fueron el motor que les hizo formar un grupo y ha sido encumbrado por muchos medios como lo mejor de este recién pasado 2013.