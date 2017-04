Genaro Benítez presenta su pictórica mirada de Doñana en Los Apóstoles

La bodega de Los Apóstoles fue el lugar idóneo para que, el pasado lunes, Genaro Benítez Gil presentara el libro catálogo de sus pinturas hechas en tabla sobre acrílico y que serán expuestas en los Claustros de Santo Domingo a partir del próximo día 6 de mayo. El acto congregó a muchos amigos, conocidos, rocieros y aficionados a la pintura que no quisieron dejar pasar la presentación de esta iniciativa llevada a cabo gracias a la Fundación Jaime González-Gordon y a este jerezano que, cada año, inicia el camino a pie hacia el Rocío en los previos a la salida de la Blanca Paloma en los días de Pentecostés.

Manuel Barcell, miembro de la Fundación, condujo perfectamente el acto, dando paso a Mauricio González-Gordon, presidente de González Byass, que desplegó su particular e interesante mirada sobre los parajes y el patrimonio paisajístico de Doñana, así como la importancia de las pinturas de Benítez Gil desde el punto de vista medioambiental como base para conducir al hombre a un estado trascendente.

"La peregrinación al Rocío no puede ser lo mismo sin el paso por el Parque de Doñana"

El recorrido que el presidente de González Byass hizo comenzó con la figura humana del autor, que durante años fue venenciador de la bodega y "un gran embajador de la compañía que quedaba perfectamente representada cuando había que estar en una feria internacional o llevando la imagen de la firma a cualquier rincón del mundo". González-Gordon quiso hacer pública su "sorpresa, cuando me cercioré de que Genaro había trasladado esa destreza que tiene con la venencia a los pinceles". Destacó que su pintura es fiel reflejo, no de la romería, sino de los paisajes vivos, de la intensidad y de la fuerza de todo este activo natural que su familia también se encargó de mimar y cuidar cuando en la década de los 50 se quiso establecer desde el Estado la plantación de eucaliptos -especie sacada del contexto natural de la zona-, y de cómo sus antecesores tomaron el compromiso de trabajar por la conservación de este parque natural, insistiendo a las autoridades en no alterar los principios medioambientales establecidos en el paraje. A partir de ahí, González-Gordon unió este activo natural con lo trascendente. Y de cómo Genaro ha sabido plasmar y compartir esa línea que une al hombre acelerado de la actualidad con el sosiego que le infunde el contacto con el Camino y lo eleva a lo espiritual. Porque para González Gordon, "la peregrinación al Rocío no es lo mismo sin el paso por Doñana".

Tras la interesante intervención del presidente de González Byass, Benítez Gil tomó la palabra para recordar al padre Pedro Guerrero González, reivindicándolo como "el auténtico peregrino con el que se comunica a través de la oración", y de cómo ha sido la figura de este religioso jesuita la que le impulsó siempre a llevar a cabo esta obra pictórica hilada en el camino hacía el Rocío a través de sus incansables peregrinaciones a pie. Además, tuvo un apartado de agradecimientos a todos y cada uno de los que han participado con este proyecto, mencionando especialmente a la Fundación Jaime González-Gordon que ha sido la impulsora de la edición del catálogo, así como de la exposición pictórica que se abrirá el próximo día 6 de mayo en los Claustros de Santo Domingo.

El catálogo libro con las cuarenta pinturas expuestas por Genaro Benítez Gil se puede conseguir en la sede de la hermandad del Rocío al precio de 10 euros. La totalidad de lo recaudado por la compra de la publicación irá destinado a la bolsa de caridad 'El Pastorcito Divino' que la hermandad del Rocío de Jerez mantiene.