Grandes regalos navideños en muy pequeño formato

Las palabras 'Feliz Navidad' se cargan aún más de buenos deseos en la nueva exposición que hoy, a las 20 horas, inaugura el espacio cultural de Diario de Jerez, 'ArteaDiario'. Una cita en la que medio centenar de artistas de la zona, la mayoría jerezanos, representan, a modo de tarjeta postal, su regalo navideño más personal. "En esta muestra navideña damos una vuelta de tuerca y bajo el título genérico de 'Feliz Navidad', los creadores expresan en unas pequeñas tablas, con dos obras cada uno, el regalo que le harían a un amigo por Navidad. Una temática libre, con todo tipo de disciplinas, en la que se ha expresado "lo que cada uno ha querido", comenta el crítico de arte y comisario de la sala, Bernardo Palomo.

Fotografía, grabado, escultura, pintura, pequeñas instalaciones... Un amplio abanico de arte contemporáneo. "Es una muestra muy íntima, muy entrañable, muy de fiesta navideña, aunque no tiene nada que ver con la Navidad. Es un regalo particular que hace el artista a alguien de su entorno", apunta Palomo. "Lo que más me gusta de la muestra es que cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, es decir, que los creadores se han expresado sin ninguna cortapisa. Tanto es así, que algunos no han respetado ni tan siquiera la regla que se le pedía de 14 x 18 cm (ríe). Pero vamos, estoy contento porque han mostrado dentro de su ideario estético lo que han querido".

El acto contará además con la colaboración de 'Venenciadores S.L.' y Jesús Rubiales, que ofrecerá un jerez de honor.