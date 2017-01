"Guardaré este premio con el mayor de los respetos y cariño"

Aunque se cuentan por décadas los días en los que Julio Diamante llama a Madrid su casa, al sur, con Cádiz como paraíso siempre alcanzable, lo considera su hogar. Por eso, cuando un reconocimiento a su larga trayectoria como cineasta viene desde su sur, para el gaditano se convierte automáticamente "en un premio muy especial que guardaré con el mayor de los respetos y cariño", explica a este Diario el cineasta momentos después de darse a conocer su nombramiento como Premio de Honor 2017, junto al Festival de Málaga, de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan).

Un reconocimiento especial que, además, se torna en "entrañable" cuando viene "de los escritores y guionistas andaluces, de Asecan, que llevan años interesándose por mi trabajo y con los que mantengo una larga relación", asegura el autor de Los que fuimos a la guerra que el próximo sábado 28 de enero espera asistir "si las condiciones climatológicas lo permiten y a falta de confirmar los detalles" a la gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.

Julio Diamante ya había sido reconocido por Asecan en dos ocasiones anteriores, "por mi trabajo en general y por mi labor en la Semana Internacional que dirigí durante tantos años en Málaga", recuerda, además del tributo de la asociación con el cineasta al rotular con su nombre el premio al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial de la gaditana Muestra Cinematográfica del Atlántico, Alcances.

"El premio Julio Diamante que Asecan entrega en Alcances es una muestra más también de mi estrecha relación con el festival del que, como saben todos, soy un fiel asistente", no engaña el veterano realizador que espera reencontrarse "pronto, si puede ser antes del próximo Alcances" con su ciudad - "Cádiz es fundamental en mi vida, siempre la llevo encima"- "para sentarme allí, en el Campo del Sur, frente al mar, y cantar algunas letrillas al aire junto a la muralla como hiciera Enrique El Mellizo", anhela el "agradecido" cineasta "encantado" con "este entrañable premio que me brinda Asecan", repite.

De inquebrantable convicciones, Julio Diamante (Cádiz, 1930) fue uno de los fundadores de la primera célula antifranquista de la Universidad de Madrid en 1954, a la que llegó, primero, para estudiar Medicina, estudios que dejó para ingresar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC) en 1953. Dos años después firmaba su primer trabajo como director cinematográfico con Antes del desayuno iniciando, también, su intensa actividad teatral y escénica como fundador y director el Teatro Experimental del IIEC. En 1961 se titula en Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, institución en la que impartió clases desde 1964 hasta el cierre del centro en 1975. En 1972, y hasta su clausura en 1989, Diamante se hace cargo como director de la legendaria Semana Internacional de Cine de Autor de Benalmádena (Málaga), auténtica ventana a la vanguardia cinematográfica internacional en permanente lucha contra la censura española.

En su filmografía destacan los mediometrajes El proceso (1995), La lágrima del diablo (1961) y Velázquez y lo velazqueño (1962) y los largometrajes Los que no fuimos a la guerra (1962), Tiempo de amor (1964), El arte de vivir (1965), Sex o no sex (1974), y La Carmen (1976). Para televisión ha dirigido once filmes entre los que destacan Vicente Escudero (1968), El obispo leproso (1974) y Martín Fierro (1976). Su último trabajo, La memoria rebelde (2012), es un documental donde reflexiona sobre el periodo que va desde la Segunda República hasta la Transición española.

Sus películas han sido seleccionadas para Festivales como Venecia, Berlín, Locarno, Nueva York, Pésaro, Valladolid y San Sebastián. Ha realizado estudios y publicaciones sobre cine; dos poemarios y ha sido colaborador en medios especializados sobre temas cinematográficos y teatrales.

Ha sido presidente de la Asociación de Directores de Cine Españoles, organización que en 2000 le concedió su Premio de Honor; posee la Medalla de Honor de la Asociación de Historiadores de Cine (2001), el homenaje de Alcances en 1996 y en 2003 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía le concedió el Premio Val del Omar.