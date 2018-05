Hamlet, una escena y un destino

Aunque en el año 1840 la Real Escuela de Nobles Artes de Cádiz convoca y celebra su Exposición Nacional de BB. AA que sería la primera que se realiza en España, no fue hasta el año 1856 cuando el Ministerio del Estado convoca y celebra la primera Exposición Nacional de BB.AA, instituidas por Real Decreto de la Reina Isabel II el 28 de diciembre de 1853.

Dos años antes, en 1851, el pintor y literato José Galofré i Coma (Barcelona 1819-1877) propone al Congreso de los Diputados la necesidad de convocar Exposiciones Nacionales de Bellas Artes argumentando el deplorable estado de decadencia en que se encontraba representado el arte español en Europa y por tanto en el mundo. Dichos argumentos fueron defendidos por A. Esteban Collantes, entonces ministro de Fomento.

En mayo de 1884, Salvador Sánchez Barbudo participa en el certamen y presenta su obra 'La última escena de Hamlet' a la Exposición Nacional de BB.AA en su XI edición, que es galardonada con Segunda Medalla y la adquiere el Estado para el Museo Nacional del Prado. Cuadro de grandes dimensiones , 370 cm. x 707 cm., fue pintado en Roma entre los años 1883 y 1884 sobre una idea concebida años antes pues ya, en 1881, antes de instalarse definitivamente en Roma, Barbudo pinta su cuadro ¡En el estudio del pintor' en el que se puede apreciar un boceto o esbozo rápido, como un estudio de la distribución de los personajes de su 'ultima escena de Hamlet'.

Sobre la posibilidad de que el cuadro hubiese sido expuesto o presentado en Roma antes que en Madrid no hay constancia documental que lo justifique. Según F. Alcolea estuvo expuesto en el Palacio de la Via Nazionale en Roma. No puede ser otro que el Palazzo delle Esposizioni que se encuentra en el 194 de dicha via, bello edificio neoclásico obra del arquitecto Pio Placentini que se inauguró en 1883.

Investigando en los archivos de dicha institución, Archivio Quadriennale di Roma, no aparecen datos sobre exposición o presentación de la obra , ni en alguna otra institución cultural de la época.

Tras la adquisición de la obra por el Estado, ésta se expone en el Museo Nacional del Prado durante 5 años. En 1888 se expone en el Ayuntamiento de Barcelona y en el año 1889 vuelve a Barcelona donde queda en depósito por Real Orden de 27 de Agosto del mismo año. Por Orden Ministerial de 15 de diciembre de 1986, el 'Hamlet de Barbudo' vuelve por fin al Museo del Prado. 97 años, casi un siglo enrollado ... y si a ese tiempo le añadimos los 16 años que siguió en la misma situación hasta su restauración en el año 2002... 113 años. Podemos hacernos una idea del grado de deterioro al que ha estado sometida la obra del pintor jerezano. 113 años negada al disfrute humano y en deterioro constante y progresivo.

La restauración del cuadro ha sido realizada por Lucía Martínez y su equipo, del Museo Nacional del Prado, en 2002 . Dicho trabajo queda reflejado en un libro donde Lucía explica con detalle el estado en que se encontraba la obra y todo el proceso de limpieza y restauración durante su intervención, así como un estudio preciso de cómo nuestro artista concibió preparó y ejecutó la obra de mas envergadura de toda su carrera artística. El resultado de la restauración es asombroso.

Pena de tanto esfuerzo, labor y dinero empleado en la recuperación del cuadro para que, al final, vuelva a ser enrollado y guardado en los depósitos del Prado en espera de un nuevo deterioro y sin la posibilidad poder disfrutar y admirar la obra de tan grandes artistas, Salvador Sánchez Barbudo, creador ejecutor, y Lucía Martínez, restauradora, que recuperó una escena para el silencio y la oscuridad. Y sumamos otros 16 años de ceguera, desde 2002 al año en curso... 129 años oculto, negado al destino para el que fue creado. ¿Podríamos parar ese triste suma y sigue?

Retrocedamos unos años. 1997, 'Exposición Homenaje al artista jerezano Salvador Sánchez Barbudo'. Gestionando el préstamo de algunas obras para la exposición con José Luis Diez, entonces jefe del departamento del S.XIX del Museo del Prado, por curiosidad le pregunté sobre la posibilidad de solicitar la cesión en deposito del 'Hamlet de Barbudo' a Jerez. La respuesta fue inmediata: "no hay objeción alguna si el lugar donde esté expuesta la obra reúne todas las condiciones exigida por la Dirección General de BB.AA y el Museo del Prado". Lógico pues, basta con mirar y recordar el lamentable y pésimo estado de deterioro y abandono en que se encontraba el cuadro que colgaba en las escaleras del Instituto Padre Luis Coloma de Jerez 'La muerte de Lucano', obra de José Santiago Garnelo y Alda, pintor montillano nacido en Valencia y que fue galardonada , al igual que el 'Hamlet de Barbudo' con Segunda Medalla en la Exposición nacional de BB.AA de Madrid en 1887, cuando solo tenia 20 años. Afortunadamente, la obra ha sido rescatada por el Museo del Prado y actualmente está en fase de restauración. Pronto lucirá en el Museo Garnelo, de Montilla la tierra de su autor. Mi felicitación al pueblo de Montilla y al director del Museo, José Antonio Cerezo. Montilla, con 23.665 habitantes, tiene un museo dedicado a su obra. La Linea, con 63.278 habitantes , también a José Cruz Herrera. Jerez, con 212.830 habitantes y pintores como Fernández Cruzado, Panadero, Cala Moya, Muñoz Otero, Juan Comba, Gallegos Arnosa , Sánchez Barbudo, Alvarez Algeciras, Laffita Blanco.... con cuadros en los museos, galerías y colecciones mas importantes del mundo, no tienen Museo ... Ni siquiera un ínfimo espacio donde puedan estar representadas sus obras. Quizás el destino del 'Hamlet de Barbudo' debiera ser el Museo Provincial de Cádiz... Ciudad universitaria, puerta de culturas... se respira capitalidad y tiene una, no muy grande, pero bella pinacoteca. ¿Para cuándo un Museo de BB.AA. de Jerez?