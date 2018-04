Historias de iris

Con los pies sobre una mesa de madera, dejada caer sobre un sofá rojo y arropada por un ventanal que mira a la playa, a cualquier orilla de la costa gaditana, Vega contempla un inmenso y alargado lienzo en blanco que cuelga de la pared. En uno de sus extremos, Mila autorretrató a espátula sus ojos. Su pelo, con un juvenil flequillo, lo sujeta una ramillete de flores lilas que parecen animarse con la brisa que viene de Poniente,

Atrapada por una idea, Mila Martínez navega últimamente en un mar de iris. Se ha dejado llevar por las miradas de personas que conoce y que le han conducido a buen puerto. "Cuando pinto rostros, y han sido muchos, lo que me interesa y me gusta más son los ojos. Me fascina la expresividad y la belleza, además de la capacidad que tienen de comunicarnos. Cuando hablas con una persona le miras a los ojos porque sabes que es el hilo directo con el cerebro", cuenta esta pintora isleña afincada en Jerez. Y si es lo que más le gustaba, ¿por qué no hacer una muestra basada sólo en los ojos? Pues aquí está 'Miradas', que se inaugurará mañana jueves, a las 20 horas, en el espacio cultural de Diario de Jerez, 'ArteaDiario'.

Todas las obras que podrá ver el espectador están hechas a espátula, una técnica que ha redescubierto la autora "porque no la utilizaba desde mis comienzos, hace ya unas pocas décadas (ríe). Me ha vuelto a interesar". Son trabajos en los que la piel no toma su color natural sino que asume una gama de grises en la que el tono de los iris es el que destaca. A raíz de eso, "trabajar, trabajar y trabajar", cuenta del proceso de creación.

Miradas de personas reales a base de una fotografía o posados, "porque no me gusta imaginarme una mirada o una cara. Siempre te transmite mucho más si esa persona existe". A través de estos ojos reales Martínez ha visto comunicación. "Yo sé de la mayoría de estas personas su fondo de realidad y aunque no la he querido transmitir, finalmente la he plasmado. Felices, infelices... lo he captado sin querer. No quería que fuera un posado de mirada y punto, sino algo que emocione. Y me he emocionado cuando he visto el resultado de algunos de los cuadros por eso, porque expresan lo que hay detrás de esa mirada conociendo al modelo". Ya advirtió en una exposición en 2011 con la muestra 'Perfiles' en la desaparecida SalaCal que le gusta "pintar gente que conozco porque sé que detrás de esa sonrisa o esa tristeza hay una persona real".

La autora es su propia modelo de algunas de las obras. "Yo soy mi mejor modelo (ríe)", aunque entre los muchos retratados hay familiares que han inundado de más sentimientos si cabe la serie. "Lo importante es lo que me digan los ojos, da igual quien sea", apunta. Exponer en 'ArteaDiario' "me encanta -concluye- porque es una sala pequeña pero muy bonita. Además, está continuamente viva, con una exposición tras otra y eso está muy bien".