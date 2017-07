II Jornadas Artísticas ART PUERTO. Con muchos matices

Empecemos diciendo que no es mala cosa - todo lo contrario, es justo y necesario, máxime en estos tiempos de mínimos que nos toca vivir - la organización de un proyecto en fomento de lo artístico como son las segundas Jornadas Artísticas "Art Puerto" que se vienen celebrando en este verano portuense. Otra cosa es que su planteamiento, desarrollo y desenlace transiten por derroteros acertados y con unos valores solventes y adecuados a lo que debe ser un acontecimiento con cierta trascendencia y dentro de las mejores coordenadas. Lo que se oferta en estos días en El Puerto presenta unos manifiestos dientes de sierra; a situaciones de entidad y hasta de poderosos argumentos, le suceden planteamientos mucho más endebles, poco ajustados y que, en el mejor de los casos y salvo honrosas excepciones, sólo dejan entrever amables proposiciones que no aportan demasiado. Creo que estos patentes desajustes se deben a una poca clara organización donde los criterios selectivos han estado sujetos a escasos esquemas, alejados de justos planteamientos, conocimiento de los planteamientos que suponen una realidad como esta y llevados a cabo por una gestión conocedora, rigurosa y no interesada.

Varios son los aspectos a comentar en esta segunda edición de encuentros artísticos portuenses y que son bastante evidentes. En primer lugar hay que decir que es muy interesante y digna de encomio a la población la organización de este tipo de eventos. Sirve para acercar a la población, de forma directa, al universo artístico. Sin embargo, su proceso no nos parece excesivamente claro y edificante. En primer lugar, las propuestas no son de la máxima trascendencia, mantienen los estamentos artísticos de siempre, los artistas, casi, de siempre y, también de siempre los males que aquejan al arte actual. Hemos observado proposiciones sujetas a lo más habitual, una pintura amable, sin excesos, transmisora de los géneros normales que se dan en la creación y con pocos argumentos plásticos ni estéticos. También se observa una aparente mínima vocación hacia lo moderno y que sólo sirve para dejar en evidencia una poca creíble instalación de dudosa intencionalidad.

Al espectador interesado que quiera seguir el plano editado al efecto le recomendamos que no se pierdan la importante exposición de JORGE GALLEGO en el Hotel Monasterio, sin lugar a dudas lo mejor que encontramos en estas Jornadas de Arte. El artista nacido en Montellano nos ofrece su cuidadísima pintura, su poderío creativo , su potencial artístico. Con series muy bien estructuradas - "Serie Negra", "Serie Blanca" y "Horizontes" -, con un dominio absoluto del dibujo - "Espacio cero" - y una claridad compositiva sin resquicios nos conduce por una pintura de calidad, con sabia distribución de los elementos - "Inicio", "La hora" -, con un rigor en los planteamientos representativos en los que sobresalen la solvencia en la interpretación de las atmósferas - "Work, buy sleep" - y los efectos cambiantes de las luces - "Serie Negra III y IV" -. Un artista, en definitiva, muy a tener en cuenta por el importante patrimonio artístico que transmite.

Muy significativo nos parece, asimismo, el manejo de los distintos materiales pictóricos y su manifestación plástica que nos presenta ROSA MACKINLAY, cuya obra se puede contemplar en una de las salas del Hospitalito portuense - calle Ganado -. Sobria con las tintas - "San Sebastián" -, muy justa con el óleo - "Amaneciendo en los Toruños" -, solvente con las técnicas mixtas - "Tormenta" - y poderosísima con los acrílicos - "Río Azul", "Primavera en Tarifa I y II", "Soria", entre otras -.

También nos han parecido con bastante acierto algunos de los retratos de JULIÁN DELGADO, en el Centro Cultural Alfonso X El Sabio, con evidente conocimiento de la forma y acertada interpretación del modo retratístico.

Dentro de la programación se ha incluido el desenlace del XI Premio de Pintura Eduardo Ruiz-Golluri, pudiéndose comprobar en el patio del Instituto Santo Domingo las obras seleccionadas y la ganadora, pintura del artista de Ubrique JOSÉ LUIS MANCILLA.

Las Segundas Jornadas Artísticas ART PUERTO - la no utilización del nombre en castellano es un pobre recurso demasiado empelado que poco aporta -, a pesar de los cuestionables desarrollos, tiene la admirable función de mantener vivo el espíritu artístico y dinamizar el ambiente cultural de la ciudad y del entorno. Pero existe infinitamente más que se echa en falta.