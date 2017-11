IU exige al Ayuntamiento que reconozca la labor de La Zaranda

Izquierda Unida pedirá al Ayuntamiento que no dilate más el reconocimiento de la ciudad a la compañía de teatro La Zaranda y su aportación a la promoción de nuestra cultura. A juicio de IU Jerez, "es incomprensible que una compañía de teatro de nuestra ciudad, que acumula premios y distinciones por toda España, aún no haya recibido el reconocimiento, a través de su Ayuntamiento, de la ciudad que la vio nacer". La Zaranda cumplirá 40 años el próximo año 2018 e Izquierda Unida considera que el Ayuntamiento "no debería dejar pasar la oportunidad de reconocer la contribución de esta compañía al desarrollo y la promoción cultural de la ciudad, en general, y al teatro de la tierra, en particular".

Del mismo modo, IU Jerez reclamará que se ejecute, de una vez, el acuerdo de pleno adoptado por unanimidad para reconocer la trayectoria de Juan Sánchez, conocido popularmente como Juan de la Zaranda, autor de los primeros libretos de esta señera compañía teatral, cuando La Zaranda se movía en pequeños teatros y la presencia de espectadores era tan escasa que auguraba la rápida desaparición de la aventura. La corporación aprobó reconocer públicamente su trabajo como docente y dramaturgo, por su notable repercusión en la promoción de la ciudad, "sin embargo, cinco años más tarde, nada se sabe de dicho reconocimiento".