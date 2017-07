Maratta, te odioooooooo!. Estas fueron las últimas palabras que pronunció Il Rosmarino antes de arrojarse al vacío desde lo alto del romano Castillo de Sant'Angelo, come la Tosca in teatro. Corría el año de 1699 e Inocencio XII ocupaba el Trono de San Pedro. La noticia, muy comentada en los Estados Pontificios, no se supo en Jerez hasta meses más tarde.

Y aquí es donde comienza esta historia, pues Baltasar Romero nació en una casa señorial de la Cruz Vieja el 7 de abril de 1670. Su padre era mayordomo de don Luis Ponce de León y Morla, y en su palacio vio la luz la criatura. Desde pequeño se movió entre obras de arte, ya que la casa (recién construida y en pleno proceso de decoración) era un ir y venir de escultores, carpinteros, ebanistas, yeseros, bordadores y pintores. Fue Antonio de Almeda, un pintor de origen portugués, el primero que se dio cuenta de las capacidades del niño, y a los cuatro añitos, medio en serio medio en broma, lo nombró su ayudante. Era curioso verle, tan chiquitillo, limpiando pinceles, mezclando pigmentos y sentado en el suelo trazando sus primeros bocetos. A los ocho dibujaba árboles con maestría, a los diez dominaba la perspectiva y a los doce firmó su primer cuadro, una vista de La Hoyanca que, según las crónicas, era un primor.

Almeda lo tuvo de ayudante hasta los 18, cuando, en vista de las posibilidades del muchacho, lo mandó al taller de Murillo, a quien le unía una gran amistad. Murillo quedó asombrado con el talento de Baltasar, en especial con su habilidad y gracia en representar paisajes, pero la pintura sevillana de la época andaba más centrada en santos e Inmaculadas. Consciente de que a las orillas del Guadalquivir el joven artista no tendría mucho futuro, don Bartolomé Esteban habló con el arzobispo Palafox, quien le escribió una carta de recomendación destinada al cardenal Orsini y así, una mañana de enero 1690, Baltasar Romero desembarcó en Roma.

El influyente cardenal consiguió colocarlo bajo la tutela del pintor más importante del momento, Carlo Maratta, quien lo acogió con agrado, incorporándolo a su equipo de 35 operarios. Pero Roma no era la Sevilla de Murillo, ni mucho menos el Jerez de Antonio de Almeda. Aquí no bastaba con tener talento para destacar. Para que se hagan una idea, entre los colaboradores de Maratta había 5 franceses becados por Luis XIV, un sobrino de Pietro de Cortona que llevaba haciendo frescos 20 años, dos profesores de la Academia di san Lucca y un veneciano, Naldo Monaldo, que hacía unas vistas urbanas preciosas. Aquí Baltasar Romero, a quien apodaron Il Rosmarino (que es romero en italiano), ya no era un muchacho brillante, sino uno más, algo que no digirió bien.

Maratta, hombre afable y templado, hacía todo lo posible por que sus subordinados se sintiesen valorados y respetados, encargando a cada uno lo más adecuado a sus posibilidades. Poco a poco Il Rosmarino se fue hartando de dibujar bosques y ríos de fondo a temas principales, que bien podían ser la Ascensión de La Virgen o el Juicio de Paris. Aunque estaba bien pagado y tenía trato de compañero en el taller, comenzó a pensar que estaban intentando ahogar su genio, y el blanco de su ira fue Maratta. De poco valió que sus compañeros, en especial el tal Monaldo, tuviesen con él largas conversaciones, intentando hacerle ver lo que suponía trabajar para un pintor de esa categoría. Rosmarino no razonaba, y creía que si no le encargaban retablos y ciclos pictóricos completos era por que Maratta lo impedía. Maratta, ajeno a todo, lo trataba con gran cariño, alabando sus paisajes, algo que enfurecía al jerezano pues pensaba que sus loas eran falsas.

Poco a poco dejó de hablar con sus compañeros (a los que acusaba de tratar de encubrir la maldad de Maratta) y a responsabilizar a Maratta de todo lo malo que le pasaba. Si a los canónigos de San Juan de Letrán no les gustaba el fondo de "Las Bodas de Caná" que había pintado él, era culpa de Maratta. Si no seleccionaron su cuadro "Jerez desde La Alcubilla" para la exposición Paletta di Colori, era culpa de Maratta. Si su novia lo dejó al verlo cada día más huraño, era culpa de Maratta. Y si un día se le rompía el pincel pintando, también era culpa de Maratta.

Maratta, Maratta, Maratta… esta palabra empezó a resonar a todas horas en su cabeza, mientras preparaba los colores, mientras desayunaba, cuando se bañaba en el Tíber o en sus estancias en las tabernas, que cada vez fueron más frecuentes. Sus compañeros veían con tristeza el pozo de locura en que se estaba sumiendo Il Rosmarino, quien dejó de hablarles, para que no tratasen de arreglar su situación con Maratta, a quien llegó a considerar un monstruo de maldad, sin que Maratta ni siquiera se enterase.

Un día dejó de acudir al obrador y se lanzó a las calles de Roma, donde recogió un perro callejero (al que bautizó como Mino) que acabó por convertirse en su único confidente.

Con la pregunta "¿te gusta el arte?" acosaba a quien se encontraba a su paso, tratando de venderle un paisaje jerezano. Al poco, quienes lo conocían se cambiaban de acera y él atribuía esta actitud, como no, a Maratta, a quién suponía en los mejores salones despotricando sobre su persona. En realidad Maratta mandó en varias ocasiones a conocidos suyos a que le comprasen cuadros, para que no se muriera de hambre.

Il Rosmarino y su perro Mino vagando por las calles se convirtieron en una estampa habitual de los paseos romanos. El duque de Medinaceli, por aquel entonces embajador de España ante la Santa Sede, cuenta en sus memorias que era frecuente verlos en la Piazza di Spagna al caer la tarde. Il Rosmarino gritaba sin cesar obscenidades contra Maratta, mientras que el pobre Mino miraba con atención, como si entendiese a su amo.

Un día, el desgraciado artista se propuso ir a hablar con el papa, para contarle las iniquidades que había cometido Maratta contra su persona. Se enteró que había una fiesta en el Castel Sant'Angelo, y se coló entre los operarios que porteaban una gigantesca tarta con la que se pretendía agasajar esa noche a la Embajada del Siam. Una vez dentro, se escondió, y en cuanto pudo recorrió pasillos y pasadizos hasta llegar a la sala de audiencias, donde el papa se encontraba interrogando a unos primos que querían casarse.

-¡Santidad, tiene que oírme!

Fue lo que clamó antes de que la guardia suiza se abalanzase sobre él. Cuando iba camino de los calabozos, el papa se apiadó de su persona y le dijo a los guardianes que lo soltasen, que le escucharía.

-Dime hijo...

-Santidad, tengo que hablarle de Carlo Maratta.

-Ah, sí, Maratta, el pintor de Camerano, es gran amigo mío...

No le dio tiempo a decir más, pues Il Rosmarino se lió a puñetazos con el Sumo Pontífice, quien perdió el camauro, amén de cinco dientes, antes de que la guardia le quitase de encima al desquiciado artista. Después no hubo manera de atraparlo mientras subía y subía hasta las azoteas del castillo. El resto, lo saben ustedes.

Carlo Maratta (un señor) costeó su entierro, que ofició un desdentado Inocencio XII. Además, adoptó a Mino y obligó a todo el taller a vestir luto durante un año. En homenaje a Il Rosmarino, publicó un simpático grabado en que se le ve junto a su perro.