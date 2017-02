Iwasaki: "Serán los extranjeros los que salven el español de su degradación"

El escritor Fernando Iwasaki dijo ayer en Casablanca que serán los extranjeros, fuera del mundo hispanohablante, los que podrán salvar el idioma español de la degradación que suponen expresiones como "q tal wapa (qué tal, guapa)".

Invitado por el Instituto Cervantes al Salón Internacional del Libro de Casablanca, Iwasaki, peruano pero afincado en Sevilla desde hace casi 30 años, disertó sobre los temas que más le preocupan en los últimos tiempos: el abandono de la lectura y la poca presencia del español en el ámbito del conocimiento.

"¿Dónde está el Masterchef de las bibliotecas, de los conservatorios?", preguntó, mientras reflexionaba cómo la civilización actual entroniza a futbolistas o cocineros, mientras que denigra al chico estudioso que "se esconde a leer" en una biblioteca y al que, para nombrarlo, la lengua española tiene solo adjetivos despectivos.

"Es un hecho", comentó el escritor, "que en las fábulas postapocalípticas posmodernas (la novela La carretera de Cormac McCarthy o las películas Blade Runner o Matrix) "no aparecen los libros, se diría que el enemigo es la lectura". Pero no es necesario ir tan lejos: hoy en día -explicó, a modo de ejemplo- han desaparecido las tres librerías que vendían en español en Manhattan, donde viven millones de hispanohablantes, personas presumiblemente más interesadas en un partido de fútbol televisado.

Iwasaki dijo que no basta con la autocomplacencia de proclamar que somos 400 ó 500 millones de hispanohablantes "si no hacemos del español una herramienta de conocimiento, una lengua internacional y no sólo para el ocio".

Además, lamentó que él siga siendo considerado "un escritor peruano" y no sencillamente "un escritor en español", como sucede con culturas como la francesa o la inglesa que integran con mucha más facilidad a escritores ajenos a sus culturas, ya procedan de Pakistán, de Rusia o de Marruecos.