Jane Fonda y Robert Redford recibirán el León de Oro a su carrera en Venecia

Dos míticas estrellas de Hollywood como lo son Jane Fonda y Robert Redford recibirán el 1 de septiembre el León de Oro por su trayectoria que otorga el Festival de Venecia, informaron ayer los organizadores.

La actriz de 79 años y su compañero de 80, que ya ha anunciado su retiro de la actuación, estrenarán en el certamen italiano "Our Souls at Night", una producción de Netflix en la que vuelven a compartir cartel como ya lo hicieron hace medio siglo en "Barefoot in the Park" ('Descalzos por el parque').

"Pocas leyendas han demostrado la determinación y el coraje a lo largo de su trayectoria profesional como Jane Fonda", dijo en un comunicado Alberto Barbera, director del certamen.

Ganadora de dos Oscar como mejor actriz en los 70, Fonda no sólo fue sex symbol en los 70, sino que también ha destacado durante su trayectoria por su activismo social y político, así como por el giro que dio a su carrera cuando se convirtió en gurú del fitness.

El León de Oro a su trayectoria, continuó Barbera, es un homenaje al "compromiso personal" de una actriz "que ha demostrado una habilidad incesante par reinventarse a si misma, siempre fiel a sí misma, a sus valores".

Por su parte, Redford, que sorprendió en noviembre pasado al comunicar que en adelante sólo iba a dirigir, es uno de los rostros más emblemáticos del Hollywood de los 70 y los 80, con títulos inolvidables como "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ('Dos hombres y un destino'), 'All the President's Men' ('Todos los hombres del presidente') o 'Out of Africa' ("Memorias de África), entre muchos otros.

"Desde el principio de su carrera Redford empleó su talento y éxito en la pantalla para hacer películas que le importaban y allanar el camino a otros cineastas independientes como él", dijo Barbera del también realizador y productor, así como el inventor y director de uno de los festivales de cine independiente más importante, el de Sundance.

Sobre Redford, el director de la "Mostra" dijo de él que, además de un "narrador excepcional", es un "actor instintivo y al mismo tiempo reflexivo, dotado de una escrupulosa atención por el detalle" y destacó su "combinación de rigor, inteligencia y gracia".

"Our souls at night", que será distribuido por la plataforma Netflix este año, narra la historia entre la viuda Addie Moore (Fonda) y su vecino Louis Waters (Redford), dos desconocidos que pese a la cercanía no han mantenido un contacto durante décadas.

La comedia satírica "Downsizing", dirigida por Alexander Payne y protagonizada por Matt Damon, Christoph Waltz, y Kristen Wiig, será la que ponga en marcha la 74 edición del Festival de Venecia, que se desarrollará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre y un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening otorgará los premios entre las películas a concurso, que se conocerán el próximo 27 de julio.