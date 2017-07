Jaoui: "Me he dado cuenta ahora de que soy feminista"

Reinventarse a los 50, después de una separación, de perder el empleo, a punto de ser abuela y con los sofocos de la menopausia. Es el reto que afronta la actriz francesa Agnès Jaoui como protagonista de 50 primaveras, una comedia agridulce sobre un tema por el que el cine hasta ahora ha pasado de puntillas. "Es increíble que la menopausia sea un asunto que nunca se ve y del que nunca se habla", señala Jaoui en una entrevista con Efe con motivo del estreno del filme -dirigido por Blandine Lenoir- el próximo viernes.

La actriz, directora y guionista lleva 20 años viajando con sus películas, pero insiste en que nunca como ahora había sido tan consciente de las discriminaciones que sufren las mujeres. "Me he dado cuenta ahora de que soy feminista. Durante años, en muchos sentidos, asumí la discriminación sin darme cuenta", reconoce. "Por ejemplo, me sentía muy orgullosa cuando la gente me decía que en Francia hay muchas mujeres directoras, cuando son sólo un 20%. ¿Por qué tengo que estar feliz con eso?", se pregunta.

Consciente o no, Jaoui nunca se resignó a aceptar los estereotipos. Harta de esperar a que le ofrecieran papeles interesantes, empezó a escribir sus propios guiones a comienzos de los 90. En 2000 estrenó su ópera prima como directora, Para todos los gustos, que triunfó en los Premios César y fue candidata a hacerse con el Óscar al mejor filme de habla no inglesa. "Las actrices hemos estado muy encerradas en un tipo de papeles. No me gustaba que los directores me pidieran que me desnudara, me sentía utilizada. Por eso cuando escribo papeles para mí suelen ser más de cabeza, poco sexuales. Quiero ser un ser humano, no un objeto de deseo que luego va a la basura", asegura. Se suele decir, y se le recuerda, que en Francia sí hay papeles para mujeres maduras, y ahí están Juliette Binoche, Isabelle Huppert o ella misma para demostrarlo. "En cierto sentido tenemos suerte, pero en la vida real hay un 50% de mujeres mayores de 50, mientras que en el cine son un 3%", se queja.

Jaoui tiene más de 50 años pero no lo parece. Y ese fue, explica, uno de los motivos por los que Lenoir la eligió para hacer el papel de una mujer que asume su edad sin dejar de resultar seductora. "Toda la vida he tratado de ser más delgada, más joven, y ahora muchos directores me dicen que quieren trabajar conmigo porque soy normal, incluso gorda. Es un placer inmenso, una recompensa", señala riendo la actriz antes de recordar el mensaje de 50 primaveras. "La película -concluye- invita a las mujeres a reencontrarse consigo mismas, pero también a abrirse a los demás. Encontrar la solidaridad de los otros supone un gran enriquecimiento".