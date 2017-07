Javier León competirá en los Premios Emmy con 'The Crown'

Se enteró, como a menudo sucede en estas cosas, sin querer enterarse. Una de las firmas con la que trabaja Leonstudio, "nos felicitó el miércoles por haber sido seleccionados a los Emmy por los títulos de crédito de The Crown -comenta el isleño Javier León-. Ellos trabajan también con series importantes, Westworld, Juego de Tronos... y les dije: 'Ah, ¿estamos nominados? Pues muy bien'. Pero luego me insistieron: '¿Vas a venir a la ceremonia?' Y ahí fue cuando me metí en la página de los Emmy y vi mi nombre en la lista". Así que allí estará, en Los Ángeles, el próximo 17 de septiembre.

La diferencia con otros premios -candidatura al Goya por Camino, candidatura a los Bafta, el Premio Goya a los Mejores Efectos Especiales por Ágora- es que "antes, siempre ha sido en nombre de un proyecto, de un conjunto de gente. Esta es la primera vez que aparece mi nombre en la selección, como desarrollador visual, junto a Patrick Clair, director creativo; Raoul Marks, director de animación; y el diseñador, Jeff Han. Lo cierto es que todo es tan emocionante que aún ni me lo creo".

Responsabilidad del desarrollador visual es el "look con el que se va a ver una imagen, secuencia, película, etc; siempre, claro está, por el camino que te marca el realizador. Digamos que el director dice por dónde se va y nosotros, por dónde se ve".

El caso de la elaboración de los títulos de apertura de The Crown fue, sin embargo, algo distinto, ya que Javier León se inspiró en un "trabajo anterior de joyería en tres dimensiones que había realizado, que el director había visto y quería reproducir de alguna forma".

La propuesta de Javier León para The Crown, la serie de Netflix que recrea los inicios del reinado de Isabel II, competirá en la 69 edición de los Premios Emmy en la categoría de Mejores Títulos de Crédito con los trabajos realizados para American Gods (Starz), Feud: Bette & Joan (FX Networks), Stranger Things (Netflix) y Westworld (HBO).

Los nombres de las series que compiten en la especialidad -las principales apuestas de las productoras durante la última temporada- dan una pista de la importancia que han adquirido en la narrativa audivisual los títulos de crédito, que van un paso más allá de una sugerente tarjeta de visita: "Hoy día, a cualquier producción que no tenga unos títulos de crédito cuidados, va a parecer que le falta algo -desarrolla Javier León-. Hay empresas, de hecho, que sólo se dedican a hacer títulos de crédito, y existe una página, Art of the Title, dedicada a ellos exclusivamente, que está cogiendo muchísima relevancia".