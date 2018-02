Y tras Jerez, Atenas, Seúl y Montreal

Casi sin tiempo para saborear su último éxito en 'Fausto', Ismael Jordi prepara estos días sus maletas para continuar con un año 2018 que ha comenzado con fuerza. El tenor jerezano pondrá rumbo a Grecia donde por primera vez actuará en el Teatro Nacional de Atenas, en concreto pondrá en escena Romeo y Julietta. Será el primero de los numerosos destinos que le esperan en esta primera parte del año, que para el artista se presenta "especialmente intenso".

En la retina aún tiene su reciente paso por el Villamarta, una experiencia, la de Fausto, que "ha sido muy positiva, porque además era una de esas obras que siempre he querido cantar pero hasta ahora no había surgido el momento exacto. Ha llegado y estoy bastante contento, para mí era una prueba de madurez".

El artista ha valorado de manera optimista la presencia de público "que demuestra que hay interés por la lírica" y también el rendimiento "de todos los artistas que han venido, gente de primera categoría que el Villamarta ha llamado".

Como 'hijo' del teatro jerezano, Jordi festeja que la nueva fundación que regirá el futuro del coliseo sea ya una realidad, "porque hubo momentos complicados". Para él, "es una satisfacción que Villamarta, el templo más importante de la ciudad a nivel cultural, siga su camino. Es algo que celebramos todos, tanto yo que soy jerezano y me he criado en él hasta otros artistas con los que me encuentro por todo el mundo y que hablan maravillas del Villamarta".

Pero ahora, tras un largo periplo en su ciudad natal, "la verdad es que me he malacostumbrado", apunta entre risas, Ismael Jordi afrontará un primer semestre del año bastante intenso. "Ahora me marcho a Atenas, donde actuaré por primera vez, y luego también voy por primera vez a Seúl y Montreal".

Su presencia en estas óperas le privará "de estar en mi tierra en Semana Santa y Feria, pero bueno, hay proyectos que no se pueden rechazar y a estos no podía decir que no", asegura.

Para Ismael Jordi, "Atenas era uno de los pocos teatros de Europa en los que no había estado, pero también tenía ganas de tener un sitio en Canadá, que es un mercado interesante, y al que había podido ir hace poco con Manon de Mesenet pero finalmente no acepté".

También abrirá la puerta del mercado oriental y tras pasar el pasado año por Tokio ahora lo hará por Seúl. "Me hace ilusión actuar en Corea, porque al igual que Japón tiene su tradición operística, Corea como China son mercados al alza y se presentan como alternativas de futuro".

A estos dos destinos habrá que unir el Teatro Real, donde estará del 22 de junio al 13 de julio interpretando a Sir Edgardo di Ravenswood dentro de la obra 'Lucía di Lammermoor'.