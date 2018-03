Jerez acogerá conciertos de la XVI Bienal de Música de la ONCE

El Ayuntamiento presentó ayer los conciertos de la XVI Bienal de Música de la ONCE, que tendrán lugar en nuestra ciudad, y el cupón que la ONCE ha hecho conmemorativo de este evento para el 17 de marzo. Una cita a la que acudió el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, acompañado del director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y el director del Coro de la Capilla Catedralicia de Jerez, Ángel Hortas. La Bienal lleva celebrándose 30 años y en esta edición vuelve a Andalucía, concretamente a tres provincias, Sevilla, Huelva y Cádiz.

La XVI Bienal de Música de la ONCE ofrecerá 15 conciertos en 8 ciudades andaluzas del 14 al 17 de marzo. Serán 10 los artistas y grupos de artistas ciegos y con discapacidad visual grave los que ofrecen conciertos de ámbitos tan distintos como el jazz, el flamenco, la música clásica o la música coral. En Jerez se celebrará el 15 de marzo en la Basílica del Carmen con la actuación del Orfeón Fermín Gurbindo de Madrid y contará como artistas invitados con la Coral de la Capilla Musical Catedralicia de Jerez, que dirige Ángel Hortas. El día 16 de marzo el escenario será la Sala Compañía con Ignasi Terraza y Gladston Galliza. La entrada es gratuita, hasta completar aforo. Las invitaciones se recogen en la sede de a ONCE en Jerez.