Jesús Méndez: "En este disco he buscado mi propia personalidad"

El jerezano Jesús Méndez presentó ayer, aprovechando sinergias con el Festival de Jerez, su tercer disco en solitario. 'Voz del alba', como se titula esta nueva experiencia en el estudio, cuenta con el sello de La Bodega, que dirige Josema Pelayo, y la producción de Luis Carrasco.

En total ha grabado diez temas entre los que destacan algunos cantes que "habitualmente no he hecho", como el caso de la granaína, fandangos de Huelva o la bambera. Precisamente sobre la inclusión de este palo, Jesús Méndez reconoció ayer que "es un cante que viene bien a mi tesitura de voz y bueno, también lo he grabado porque se lo escuché a El Torta con Morao, que es impresionante y a Pastora".

El cantaor, que ofreció una rueda de prensa en Damajuana a la que acudieron artistas como Antonio Reyes o el guitarrista Antonio Carrión, asegura que este nuevo disco "es de corte clásico, aunque también hay algunas cosas actuales como los tangos y la bulería que lo abre y que he dedicado a mi hija". Completan la lista de cantes, tonás, alegrías, seguiriyas y soleá, donde se acuerda "de Tomás Pavón y de la soleá de Cádiz. También en las tonás he querido hacer algunas cosas de Chocolate, pero siempre buscando mi propia personalidad, que es lo que he intentado en este disco".

El jerezano agradeció el apoyo que ha tenido "de Josema Pelayo, Luis Carrasco, que ha sabido llevarme, y el resto de artistas", durante los "catorce meses de trabajo" que ha depositado en la grabación del disco. Así, en esta tercera incursión en el mercado discográfico, destacan las guitarras de Diego del Morao, Manuel Parrilla, Dani de Morón, Manuel Valencia y Antonio Rey, cinco magníficos de las seis cuerdas.

Asimismo, Méndez incidió en la autoría de las letras, que llevan las variadas firmas de "Manuel Bohórquez, Farruquito, Manuel Salado y David Lagos", en el texto del libreto "que ha hecho con mucho cariño Velázquez-Gaztelu" y sobre todo la portada y fotografías del mismo, obra de Claudia Ruiz.

Por su parte, Luis Carrasco admitió que la grabación "ha sido una bonita experiencia", entre otras cosas "porque es fácil trabajar con gente que sabe". Del mismo modo, ensalzó "la calidad de sonido" que ha quedado reflajada en este disco.

Josema Pelayo señaló que el lanzamiento de este trabajo bajo el sello de La Bodega "supone un punto de inflexión". Además, insistió en que "ha sido un lujo y un placer trabajar con este equipo de profesionales".

La presentación oficial tendrá lugar, a falta de confirmación oficial, el próximo 7 de julio en el Alcázar de Jerez, una cita que habrá que subrayar en el calendario.