La obra de Jose Acevedo llega a las librerías americanas

El pasado año Jose Acevedo, autor sevillano afincado en Jerez, recorrió la geografía española para presentar 'Metamorfosis y otros relatos'. Ahora, con esa obra sobre personajes que viven mutaciones sorpresivas, Acevedo se propone conquistar América. En pocos meses el libro ha sido publicado en Venezuela, Colombia, Puerto Rico y muy recientemente Estados Unidos. En el país norteamericano, Acevedo firmó con el sello 'La Pereza Ediciones' un contrato que le asegura el lanzamiento y la repercusión necesaria en un mercado tan competitivo. Sin embargo, la odisea no llega hasta ahí, ya que en septiembre del presente año 'Metamorfosis y otros relatos' será editado en inglés por el sello estadounidense Lazy. A finales de marzo el autor se presentará por primera vez en Florida. En los próximos meses el referido libro también será publicado por una editorial mexicana.

Jose Acevedo cursó estudios de Filosofía y Trabajo Social. Sus primeros trabajos públicos fueron como director y editor de la revista musical independiente 'Visiones Atormentadas' (1984-1986), colaborando en aquella época para las emisoras de radio Cadena Ser y Radio Popular. Ha compuesto letras de canciones para el grupo musical 'Besos Robados' y traducido narrativa francesa no editada en España. En diciembre de 2013 Ediciones Carena publica su 'Relatos para la tortura de un abandonado doméstico', once relatos, once formas de narrar el abandono desde distintos puntos de vista, con un ambiente único que sólo proporciona la desolación más absoluta y la tristeza del adiós definitivo. El último de sus relatos, 'Ruptura', abre paso a su primera novela, 'Carlos y alguien más' (Carena, 2015), una larga y densa historia de amor, de belleza, de maltrato, donde el autor tiene el placer de conocer a Carlos, una persona que le sigue acompañando desde entonces.