José Méndez grabará nuevo disco en solitario en febrero

La actividad en las peñas flamencas de la ciudad continuará hoy con dos actos, uno programado a media tarde y otro en horario nocturno. Abrirá el día la peña Buena Gente, que cerrará su ciclo de otoño con la presencia de Melchora Ortega y David Lagos a partir de las 17.30 horas. Ambos estarán acompañados de la guitarra de Santiago Lara y ofrecerán un repertorio en el que intercalarán apariciones en solitario con apariciones conjuntas. La versatilidad de estos dos artistas jerezanos es su principal virtud, que poseen dos formas contrapuestas de concebir el cante.

A partir de las 21.30 horas, la Peña Los Cernícalos acogerá otro de sus encuentros flamencos. Si la pasada semana actuó Antonio Fajardo 'Momo', en esta ocasión lo hará José Méndez, acompañado por la guitarra de Antonio Moya.

El artista jerezano reconoce que siempre ha tenido especial predilección por la veterana entidad del barrio de San Miguel "donde he pasado muy buenos ratos, tanto a nivel artístico como escuchando a grandes cantaores como Agujetas o el Tío Juane".

José Méndez ha programado un recital "clásico con distintos palos", asegura. La pasada primavera actuó en la Buena Gente de donde se marchó "muy satisfecho", y ahora lo hará de nuevo en Jerez, algo que "me da mucha alegría".

Pero si hay algo que tiene centrado al artista de La Plazuela es su próximo proyecto discográfico, que comenzará el próximo mes de febrero. "Gracias a Dios ya he firmado el contrato con la discográfica, AB Music Producciones, y bueno, ya estoy preparándome".

Inicialmente, tiene previsto hacer un compacto "con cantes de toda la vida, malagueñas, soleá, seguiriyas, los cantes que siempre he hecho, no voy a cambiar nada". Además, reconoce que su idea es contar con el respaldo guitarrístico de "Manuel Parrilla, con el que toqué en la Buena Gente y me sentí muy cómodo, Diego del Morao y Antonio Moya, con el que trabajo mucho".

José Méndez se estrenó en el panorama discográfico en 1987 grabando 'De Santiago a La Plazuela' con Pepe de Lucía. Dos años más tarde participó en la saga 'Así Canta Nuestra Tierra en Navidad' editada por la Caja de Ahorros de Jerez y a principios de la década de los noventa sacó su primer disco en solitario.

En 2006 realizó un disco de villancicos patrocinado por la cadena Copa titulado 'La Navidad Flamenca de José Méndez'.