Juan Diego presenta en los Claustros 'Bedallama'

El guitarrista Juan Diego Mateos presentará mañana en los Claustros de Santo Domingo su última creación discográfica, 'Bedallama'. Su tercer disco en solitario, que fue lanzado al mercado durante el pasado mes de marzo, supone un paso más en su trayectoria profesional, pues en esta obra se aleja de su habitual concepción flamenca para explorar nuevos espacios musicales.

El concierto que en principio estaba fijado para el 15 de junio pero que por problemas burocráticos en el Ayuntamiento se ha aplazado a mañana, servirá también para que el jerezano exponga sus otras dos creaciones, 'Luminaria' y 'Respira'. El primero de ellos supuso el estreno discográfico del tocaor en 2003, un disco en el que ya se puede percibir una de sus mayores cualidades, su sonido tan personal.

'Respira', por su parte, fue publicado en 2010, con un concepto musical que fue un poco más allá, aunque sin perder ese aire flamenco que distingue también a Juan Diego.

"Mi idea es hacer un poco de todo, está claro que me hace mucha ilusión estrenar 'Bedallama', cuyos temas no he podido hacer hasta ahora en mi tierra, pero bueno, también haré piezas del resto de discos", confesaba ayer el guitarrista jerezano.

Las tres creaciones estarán presentes mañana en este concierto en el patio de los Claustros, una cita en la que contará con las percusiones de Alejandro Fernández y Moisés Heredia.

Las entradas pueden adquirirse ya al precio de 7 euros en venta anticipada y al de 10 euros el día del concierto. Las localidades se pueden comprar en Tabanco El Pasaje, Malamúsica, Bar Arco Santiago, Damajuana, La Moderna, y las academias de guitarra de José Ignacio Franco, El Carbonero, José Luis Balao e Isaac Moreno.

Juan Diego Mateos, en la línea que inició la pasada semana otro artista del flamenco jerezano, Pedro Garrido, ha facilitado localidades a la Asociación Parkinson Jerez para que una parte de su cuantía vaya destinado a ella.