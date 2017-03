Juan de Mairena y Ana Ramón, los mejores para acompañar el baile

La Federación Local de Peñas Flamencas de Jerez anunció ayer los ganadores de la XXI edición del Festival, que por primera vez en sus trece años de vida será compartido. Así, el Premio al Mejor Cante de acompañamiento al baile corresponderá ex aequo a Juan de Mairena y Ana Ramón. Curiosamente, ambos actuaron en el mismo espectáculo, 'Óyeme sus ojos' de la Compañía de María Pagés.

La principal novedad de esta edición radica también en la aportación del cantaor Gómez de Jerez, que ha sido parte activa de la votación durante todo el Festival. El jerezano es un artista de gran trayectoria profesional, no en vano formó parte de la Compañía de Antonio Gades durante más de treinta años.

Juan José Navarro, conocido artísticamente como Juan de Mairena (Mairena, 1985), mostraba ayer su "satisfacción" una vez conocido el premio "porque a uno no le dan todos los días un reconocimiento de este tipo", apuntó a Diario de Jerez.

El joven cantaor actuó "por segunda vez en el Festival" con la sevillana María Pagés, de cuya compañía forma parte desde hace "cinco años. La vez anterior también estuve con María cuando estrenó 'Utopía'".

Juan de Mairena espera que este galardón "me sirva para poder ir poco a poco teniendo un sitio delante", afirmó, al tiempo que admitió estar muy contento por "compartir premio con Ana y sobre todo por el hecho de ser los dos de la misma compañía".

El cantaor tiene, en los 14 años de trayectoria profesional que acumula, varios premios como el del Concurso Arte Flamenco de la Casa Antonio Mairena o el Nacional de Cádiz.

Ana Ramón (Córdoba, 1971) por su parte, aseguraba tras recibir la llamada del presidente de las peñas Manuel Moreno a primera hora de ayer que "me quedé pasmada, porque es la primera vez que me dan un premio así, y llevo cantando desde 1992".

La cordobesa ve este premio como "un reconocimiento a nuestra constante lucha por el flamenco" y sobre todo resaltaba la confianza depositada en ella por María Pagés, "con la que llevo trabajando desde hace 19 años. Lo primero que he hecho, ha sido llamarla y se ha puesto muy contenta".

Ana Ramón cuenta también con un importante currículo profesional pues al margen de formar parte de la citada compañía, ha trabajado con el Ballet Nacional de España y con artistas de renombre como Eva Yerbabuena y los guitarristas Paco Peña y José Manuel Cañizares.

Hay que recordar que este Premio al Mejor Cante de acompañamiento para el baile acumula ya trece ediciones. Fue instaurado en 2005 y desde entonces lo han ganado diez cantaores/as, ya que tanto David Lagos como Antonio Malena lo han obtenido en dos ocasiones.

Pero en el apartado de premios, la novedad de esta XXI edición estaba en la creación de un nuevo reconocimiento por parte del Ayuntamiento y que tenía como objetivo el apoyo a los jóvenes valores. Dicho premio se ceñía a las actuaciones del ciclo 'De peña en peña' y englobaba a todas las disciplinas, desde el baile, al cante pasando por la guitarra.

Esta primera edición ha correspondido al bailaor Miguel Ángel Heredia. El jerezano actuó en la Peña Los Cernícalos junto a Manuel de la Nina y Enrique Remache al cante, y su hermano Ismael Heredia a la guitarra.

"Estoy loco de contento porque no se me pasó por la cabeza lo del premio y tampoco tenía constancia de ello", aseguraba ayer ilusionado. El bailaor brindó su premio al resto del elenco que actuó en la peña y se mostró esperanzado en "tener pronto mi sitio en el Festival, porque nunca he estado. Ahora mismo estoy en un buen momento profesional y ojalá este premio me pueda abrir esa puerta que tanta ilusión me hace".