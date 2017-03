Lecciones para mirar de otra forma

Una abarrotada sala 'ArteaDiario' albergó ayer la presentación de la exposición 'Acto de mirar', un conjunto de obras del fotógrafo jerezano José Antonio Carmona Otero y que son una selección de su vasta producción gráfica. En este espacio, ubicado en la sede de 'Diario de Jerez', se pueden observar instantáneas del día a día, contemplaciones profundas de lo que a ojos del resto de mortales podría pasar desapercibido. Pero no para el objetivo de Carmona Otero, que sabe detectar el alma de esos momentos.

Ejerció como anfitrión del evento el director de 'Diario de Jerez', Rafael Navas, que estuvo acompañado por el delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas, y por la responsable de comunicación de Williams & Humbert, Cristina Medina. Esta bodega ya patrocinó la edición del libro 'Acto de mirar', que compendia la trayectoria del autor. Carmona Otero a la familia como "los Medina de Médici", en referencia a la importante labor de mecenazgo que realizan. Tampoco quisieron perder la oportunidad de acompañar al fotógrafo personalidades de diversos ámbitos sociales, empresariales y culturales de la ciudad, además de amigos y profesionales.

Rafael Navas agradeció a Carmona Otero que exponga sus obras en 'ArteaDiario', y recordó que "ha colaborado con nosotros desde hace muchísimos años, le tenemos mucho cariño". Además, se mostró feliz de "ver esta sala tan llena de buenos amigos del 'Diario', de José Antonio, y tantos aficionados a la fotografía".

Francisco Camas dijo sobre el autor que "es uno de los ojos inveterados de la ciudad, no sólo a través del gatillo de la cámara fotográfica sino que es también testigo de la época de la moderna de nuestra sociedad con sus retransmisiones", dijo de un fotógrafo que llegó a ser director de Onda Jerez tras una larga trayectoria como cámara.

El propio Carmona Otero también agradeció al Diario "la oportunidad de exponer aquí, estoy encantado". Asimismo, reflexionó sobre su largo recorrido como fotógrafo. "Esta exposición es sólo una parte de lo que edité en el libro 'Acto de mirar', que a su vez es sólo una parte de mi trayectoria, con imágenes desde 1978 hasta 2014". Explicó que "he buscado una cierta homogeneidad" en lo que se expone en 'ArteaDiario', pero que en definitiva "yo desde el origen no he cambiado, sino que he seguido una misma línea" en su repertorio.

En palabras del crítico de arte de 'Diario de Jerez', Bernardo Palomo, "la exposición recoge el acto de mirar de un consumado artista de la fotografía. Carmona es fotógrafo de vieja escuela, entendida ésta como la puesta en escena de lo que la vista asume, la realidad llevada a cabo en su forma más inmediata".

La muestra se puede visitar en horario de oficina de lunes a viernes hasta el 21 de abril.