Llega la Feria del Libro, una fiesta para un gran amigo

Jerez no es Madrid, ni Sevilla, ni Barcelona, pero aquí se lee. Puede que la Feria del Libro jerezana no sea como la de aquellas, pero aquí se lee o, al menos, “se estimula el deseo y la necesidad de leer para hacer la vida más agradable y fomentar el progreso”.

Es uno de los objetivos de la Feria del Libro, que se celebrará del 7 al 10 de junio próximos en los Claustros de Santo Domingo, y que ayer presentó el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas; acompañado de Victoria Clamachan de Kids & Us de Jerez; Natividad Montaño de la Librería Luna Nueva, en representación de Libreros de Jerez y Editoriales; Juan Guerrero, gerente de Carbis y Cristino Ortuno, director de la ONCE en Jerez. Una cita que cuenta con un amplio programa de actividades como conferencias, actividades educativas, música, recitales poéticos, animación infantil y cuentacuentos... dirigidas a todos los públicos, 18 stands y que tiene como una de sus principales novedades que se ha prolongado la hora de cierre por las tardes hasta las 23 horas, lo que permitirá disfrutar de más actividades escénicas como conciertos y teatro.

Camas agradeció “a las entidades culturales su colaboración para el desarrollo de la misma. A todos ellos expresarles el agradecimiento del Ayuntamiento porque sin su implicación hubiera sido imposible llevar a cabo esta nueva edición de la Feria del Libro. Igualmente quiero también agradecer la colaboración de entidades y asociaciones que nos permitirán contar con un completo programa de actividades. Este año hay que agradecer especialmente la colaboración por primera vez de Manos Unidas y de la ONCE, que participa con un stand en esta Feria en el que se promocionara el braille y se dará visibilidad a las personas invidentes”.

Hay que destacar que este año se han aumentado las actividades didácticas dirigidas a los centros educativos ya que son los niños los futuros lectores en los que hay que fomentar el hábito de la lectura desde el colegio.

Victoria Clamachan de Kids & Us de Jerez explicó que “participamos por primera vez en esta Feria del Libro con cuentacuentos en inglés dirigidos especialmente a centros escolares con el objetivo de acercar a los más pequeños el inglés y el amor por la lectura”. Por su parte, Natividad Montaño señaló que para los libreros “es muy importante esta Feria. Durante la Feria se pueden encontrar libros para todos los gustos y se darán a conocer las principales novedades editoriales”. Juan Guerrero agradeció al Ayuntamiento su “participación de nuevo en esta Feria del Libro en la que llevamos colaborando ya varios años”. Y, por último, Cristino Ortuno, subrayó que la ONCE “cuenta este año por primer vez con un stand propio que queremos que sirva para hacernos más visibles y reivindicar el uso del braille, no sólo para los libros sino para el etiquetado de los productos que consumimos”. Una fiesta para el libro, ese compañero de por vida que nunca nos permitirá estar solos.