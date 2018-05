La jerezana María José Santiago, distinguida por el Ayuntamiento de Sevilla

El magnífico escenario del Teatro Lope de Vega sirvió ayer como enclave para la entrega, por parte del Ayuntamiento de Sevilla, de las distinciones y medallas con motivo del día del patrón, San Fernando. Entre ellas destacó la entregada a la artista jerezana María José Santiago, a la que se reconoció por su trayectoria en el fomento de la cultura, del arte y su contribución a la difusión del nombre de Sevilla.

La cantante, que recibió la medalla de manos del alcalde hispalense Juan Espadas, reconocía ayer a Diario de Jerez su satisfacción "sobre todo porque para mí ha sido una sorpresa. Llevo muchos años viviendo en Sevilla, pero no me esperaba este reconocimiento. No soy sevillana y por eso me sorprendió, hubiese sido más lógico que este tipo de cosas me las diesen en Jerez", explicó. De cualquier modo, tal distinción significa "que aquí en Sevilla, donde he pasado más de media vida, te quieren mucho y eso para mí es maravilloso".

En un acto bastante elegante, María José Santiago no ocultó que en el momento de recibir la medalla "me he acordado de mi padre, sinceramente, me he tenido que tragar las lágrimas, ha sido una sensación muy fuerte. Afortunadamente, ha venido mi madre y mi gente, pero he tenido todo el tiempo presente a mi padre".

Recibir un nuevo galardón "es algo que te impulsa y te da fuerzas para seguir teniendo ilusiones y retos que conseguir".

Por eso mismo, la jerezana asegura que el verano "se presenta bastante intenso, no me puedo quejar". Pero además, ha admitido que en los próximos meses comenzará a preparar la grabación de dos discos. "Quiero hacer un disco de villancicos que voy a grabar en Jerez, y bueno, también haré otro con Manuel Marvizón".

Precisamente, con este compositor, que ayer también fue reconocido en Sevilla, "ya grabé en su día 'Revuelo de canciones' que era de Antonio Gallardo y la verdad es que me hace mucha ilusión y sobre todo me da mucha confianza trabajar con él".