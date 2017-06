José Méndez reaparece esta noche en la Buena Gente con la guitarra de Manuel Parrilla

Casi cuatro años después de su última aparición por una peña jerezana, José Méndez retorna a su tierra a exhibir su arte. El cantaor estará esta noche a partir de las 22.30 horas en la Peña Flamenca Buena Gente, donde actuará, acompañado por la guitarra de Manuel Parrilla, dentro del ciclo ‘Primavera es flamenca’. El acceso será libre hasta completar aforo.

Como otros muchos artistas de esta ciudad, el de La Plazuela se prodiga poco en las entidades flamencas de Jerez, tanto que “la última vez que canté fue en la Peña La Bulería en 2013”, asegura.

Por eso, agradece “el empeño y la confianza que la Peña Buena Gente ha depositado en mí porque se pusieron en contacto conmigo hace tiempo pero por problemas de trabajo no habíamos podido coordinar la fecha”.En esta primera actuación “en la nueva sede, porque yo he cantado pero en la otra peña de la Plaza San Lucas”, el cantaor contará con una guitarra de primera categoría, la de Manuel Parrilla, “que para mí es una garantía”, afirma.

“En principio, haré un recital tradicional, los cantes de mi familia y los que llevo haciendo desde que empecé en esto”, destaca José Méndez, que no oculta su ilusión por estar esta noche en Jerez.El de San Miguel reconoce que se encuentra “en el mejor momento de mi carrera, llevo treinta años dedicándome a esto y ahora es cuando estoy cantando más reposado y sabiendo lo que quiero”, confiesa.Es más, de un tiempo a esta parte “estoy cantando mucho más en solitario, para que tú veas, las cosas de la vida, supongo que también tendrá que ver esa madurez con la que me veo”.

El jerezano acaba de participar “en un festival en Luxemburgo, donde he estado con la guitarra de Antonio Moya, el baile de Carmen Ledesma y MiriamVaquero, y el cante de Mari Peña, y la verdad es que hemos tenido una buena acogida, y también en la Peña El Mami de Madrid”, advierte.

De cara al verano, José Méndez ya ha cerrado “algunas cosas en Badajoz, en Almería y en Cáceres, no me puedo quejar para lo que hay, aunque la pena es que en Jerez parece que no existo, al menos para el Ayuntamiento porque ni en los Viernes ni en la Fiesta de la Bulería, pero en fin, no es cuestión de quejarse, hay que mirar al frente y seguir como he hecho toda mi vida y ahí está mi currículo que he cantado a los bailaores y a las bailaoras más grandes desde hace más de treinta años”.