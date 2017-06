Mercé: "Hoy hay poca personalidad en el cante; falta compás por todas partes"

El jerezano José Mercé llegó a Madrid cuando apenas tenía 13 años y en la capital estaban "los más grandes" del flamenco, deseosos de escucharse los unos a los otros y "compartir". "Ahora -se queja- hay poca personalidad en el cante", con artistas solo pendientes, dice, "del más difícil todavía".

Mercé (1955) presentó ayer en Madrid la XXXI edición del Premio Compás del Cante, "el Nobel del flamenco", que reunirá a su jurado, del que él forma parte como ganador del año pasado, el próximo mes de julio y entregará el galardón en una gala en otoño. Ha alabado la iniciativa de este premio, que no tiene dotación económica y concede la Fundación Cruzcampo, y ha afirmado que se siente "un privilegiado" por ser gitano y haber nacido "con el don del pellizco" en un país, ha dicho, "que no hace lo que tiene que hacer por el flamenco". "He sido el primer flamenco en cantar en el Teatro Real. Sí. ¿Y qué?. Eso debería ser lo normal. No le damos ninguna importancia y luego nos volvemos locos con cuatro que vienen aquí a pegar gritos y no sabemos ni lo que dicen", ha afirmado.

El jerezano ha recordado que cuando él llegó a finales de 1969 a Madrid, en los tablaos actuaban "los más grandes", de Manolo Caracol a Porrina o Fosforito, y aquello era "una universidad" que tenía a los jóvenes "ansiosos" por aprender: "Cuando terminábamos de actuar cada uno en lo nuestro, nos reuníamos en una venta a comentar la jugada". Ahora, compara, los jóvenes "están en cantar el más difícil todavía. Antes todos empezaban atrás, tocando o cantando para el baile, y ahora cualquiera quiere ser solista. Todos se parecen, hay poca personalidad, por lo menos en el cante. Falta compás por todos lados".

"A los flamencos nos cuesta mucho hacer conciertos y es vergonzoso que el ente público no emita cada día una hora de esta música, que es de primera división. Me ha sentado muy mal, además, que en un libro de texto de Andalucía pongan a Alejandro Sanz, Malú y David Bisbal como las referencias del flamenco. ?Se ríen de nosotros o lo hacen a propósito?", ha añadido.

El Compás del Cante incorpora este año como novedad una nueva categoría para jóvenes, según ha explicado la directora de la Fundación, María Angeles Rodríguez de Trujillo, que ha adelantado que en julio se dará a conocer el nombre de los tres finalistas.