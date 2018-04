Miradas a espátula en 'ArteaDiario'

El espacio cultural de Diario de Jerez 'ArteaDiario' acoge desde ayer la exposición 'Miradas' de la pintora isleña afincada en Jerez Mila Martínez. Una muestra cuya concurrida inauguración estuvo presentada por el director de este Diario, Rafael Navas; la propia autora, el delegado de Cultura, Francisco Camas; y el crítico de arte Bernardo Palomo. Interesada por los ojos de las personas, la artista recoge en 'Miradas' una serie de retratos protagonizados por figuras reales a través de cuyos iris la creadora cuenta historias. "Me fascina la expresividad y la belleza, además de la capacidad que tienen de comunicarnos", apunta.

Rafael Navas dio la bienvenida a los asistentes, "a la primavera de 'Arte aDiario'", y destacó lo significativos y especiales "que son estos momentos, cada inauguración de una exposición". "Hoy -dijo- estamos observados por obras de arte, por sus miradas, por otras formas de ver la vida". Navas aprovechó la ocasión para anunciar que la autora, además de otros creadores, serán los encargados de decorar la caseta de Diario de Jerez en la próxima Feria del Caballo. Tienen como labor interpretar los caballos del artista Vicente Vela, que en su día se colgaron de las paredes de dicha caseta.

Para Bernardo Palomo, la obra de Martínez es "algo más de lo que la mirada capta. La sutil visión de una realidad que trasciende más allá de ese entorno tantas veces mediatizado por lo real".

Francisco Camas agradeció al Diario su apuesta permanente por la cultura a través de esta sala, y destacó la singularidad y originalidad de la propuesta de decoración de su caseta de Feria.

Todas las obras que podrá ver el espectador están hechas a espátula, una técnica que ha redescubierto la autora "porque no la utilizaba desde mis comienzos, hace ya unas pocas décadas (ríe). Me ha vuelto a interesar". Son trabajos en los que la piel no toma su color natural sino que asume una gama de grises en la que el tono de los iris es el que destaca. Martínez dio la gracias a Diario de Jerez por ofrecerle el espacio 'ArteaDiario', "donde he querido mostrar en un enfoque reducido de estas miradas, mil palabras". Miradas de personas reales a base de una fotografía o posados, "porque no me gusta imaginarme una mirada o una cara. Siempre te transmite mucho más si esa persona existe".

La presentación de la exposición, que se podrá visitar hasta el 27 de abril, contó además con la colaboración de 'Venenciadores S.L.' y Jesús Rubiales, que ofreció un jerez de honor.