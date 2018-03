El 'Miserere', la tradición que vuelve

Hilarión Eslava, un navarro de 1,90 de estatura, imponía. Amante de la ópera y la zarzuela, en aquellos tiempo no estaba bien visto que un sacerdote escribiera sobre tales cosas. Así que, tuvo que soltar su sentido del humor, al menos una pizca, en obras como el 'Miserere'. De gran fama son el de Sevilla, Jerez y Baeza. Compositor y musicólogo español (1807-1878), compuso óperas, pero se cuidó de no herir la sensibilidad de las doctrinas de la época. La interpretación de aquellos 'Misereres' se ha mantenido como una tradición más o menos estable. En Jerez ha tenido sus lagunas.

Y como se intenta que sea de nuevo una tradición, este próximo Viernes de Dolores, 23 de marzo, a las 20 horas, el Coro del Teatro Villamarta y la Joven Orquesta de Xerez, así como solistas vocales y la soprano Maribel Ortega, bajo la dirección de José Ramón Hernández, interpretarán el 'Miserere' de Hilarión Eslava en la iglesia conventual de San Francisco. Al día siguiente lo llevarán a San Francisco de Cádiz, a las 20,15 horas.

Una II edición de un Miserere que se interpretó el pasado año en San Mateo, por el XX aniversario del Coro, con el objetivo de recuperar esta "tradición de aquí". Hay que recordar que fue encargado en 1840 por el Cabildo Catedralicio a Hilarión Eslava y por tanto, es una obra querida y comprada por Jerez. Posteriormente ha sido orquestada por José Ramón Hernández, director de la Joven Orquesta de Xerez, por petición del Ayuntamiento. Desde su creación su interpretación ha sufrido lagunas, y ahora el objetivo es que la tradición se recupere para quedarse.

"Va a ser una noche especial porque es una obra especial", apunta el presidente del Coro, José Ramón López. Una obra sacra que, sin ser de gran calado musical, "tiene mucho interés, atrae". Sobre todo, a una generación que vivió la tradición durante décadas desde los 50 hasta los 80, cada Viernes de Dolores. Luego se paralizó, llegó el vacío con los vaivenes de la dirección de la Banda Musical. Se interpretó de forma esporádica y en 2012 el entonces presidente del Coro, el desaparecido José Luis de la Rosa, lo recuperó, para ponerse en escena otra vez en 2017 y en 2018. Y que siga. Al menos, así lo quieren los precursores de esta iniciativa. "Más que recuperar el 'Miserere', es recuperar algo que se hizo durante décadas con formaciones con músicos de aquí y que pueden ofrecer esta obra u otra cosa. El 'Miserere' tuvo su importancia, de hecho pone música a alguna secuencia del No&Do. Eslava era un músico importante", comenta Hernández, que en su juventud tuvo la ocasión de interpretar esta obra, que para él siempre ha estado muy presente.

El 'Miserere' ha sido para Maribel Ortega como un miembro más de su familia. "Hay una parte emocional muy importante porque mi abuelo, mi madre y mis tíos fueron fundadores del Orfeón Jerezano. Esta colaboración para mí es un regalo porque he mamado en casa las partituras, la música... Era algo tan personal que era un acontecimiento. Cuando con 16 años entré en la Coral Philarmonía, hice un solo del 'Miserere' en San Miguel y al año siguiente en San Francisco. Luego he ido participando en los que se han ido haciendo, ya sea en esta coral o en la de Capuchinos. Ahora me reencuentro con aquella primera vez, pero ahora de solista y con una orquesta de chicos jóvenes, como era yo entonces". "Lo importante es que nos hayamos reunido todos para interpretar esta obra, por proyectos en común como el 'Miserere'", añade Ortega.

Las entradas al concierto, a un precio de 10 euros, se pueden adquirir de forma anticipada en Mala Música, las tiendas de música Abrines y Prieto, en la Cruz Blanca y en el tabanco La Reja. El programa es el siguiente: marcha procesional 'Cristo de la Expiración' de Álvarez Beigbeder; el 'Ave verum corpus' de Mozart y 'Christus Factus' y 'Miserere' a 4 voces mixtas y orquesta de Hilarión Eslava. Hay que destacar que el concierto de Cádiz es de carácter benéfico para la reparación del órgano de dicha iglesia. En esta iniciativa musical colaboran el Ayuntamiento de Jerez, el Obispado de Asidonia-Jerez, La Cruz Blanca, Tabanco La Reja, Abrines Música, Ateneo de Jerez y Prieto Música.

Una recuperación de una tradición para cuya tercera edición, en 2019, la organización ya se está planteando actividades en torno al concierto para acercar la obra a los más jóvenes, a los futuros escuchantes de esta partitura del XIX.