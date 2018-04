El Museo de Cera toma medidas a Sara Baras para hacer su figura

La bailaora y coreógrafa Sara Baras tiene "mucho arte dentro" y, por ello, el Museo de Cera de Madrid ha empezado hoy a preparar una escultura que rinda homenaje a su "talento universal, corazón solidario y belleza esplendorosa para siempre", según el recinto madrileño.

Baras ha acudido hoy al museo para que el equipo artístico le tomara medidas para hacer su escultura en cera, una iniciativa que ella ha recibido como "un honor, como flamenca, como artista y como gaditana", según ha explicado a los periodistas.

"Es muy emocionante, pero también es extraño verte a ti misma de cera", ha admitido la artista, que no sabía cómo ponerse en el posado, ya que quería una postura "bonita y flamenca" y le daba "mucho pudor": "me da mucho respeto y me hace sentir responsable el inmenso valor de este arte", ha dicho.

"Se que hay niñas que pueden mirarse en mí porque he sido una persona que he soñado y he luchado por algo. Cuando empiezas a profundizar -el sueño- es más grande de lo que crees", ha asegurado.

La artista elegirá para que vistan su figura un vestido que "se adapte" la textura y colores del lugar donde esté, aunque su hijo, ha dicho, ya le está haciendo "recomendaciones".

Su escultura, según ha adelantado el director de comunicación del Museo de Cera, Gonzalo Presa, estará en la "sala de los artistas", junto a Carmen Amaya y Antonio Bailarín y se colocará allí entre septiembre y octubre.

Baras, que lleva más de treinta años actuando, ha ganado la Medalla de Oro de las Artes otorgada por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y, el año pasado, fue galardonada como embajadora honorífica de la Marca España en el ámbito de la cultura y la comunicación.