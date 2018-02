El jerezano Nicolás Montoya participa en dos capítulos de la serie 'Cuéntame'

Nicolás hace del típico huésped puñetero al que nadie le gustaría tener en su casa. Un personaje, en apariencia pedante, pero que consigue abrirle los ojos al personaje de Carlos (Ricardo Gómez), dueño del hotel rural de Sagrillas en la serie 'Cuéntame cómo pasó', que se emite los jueves en La1. El actor jerezano Nicolás Montoya, tras pasar una serie de pruebas, participa en dos capítulos de dicha serie, el segundo de ellos se emite mañana. "Ha sido una experiencia fantástica ya que los actores son encantadores. Y en concreto, Carlitos, que lleva desde niño en la serie, domina el papel a la perfección, es muy líder. Y como hay tantos tiempos muertos en las grabaciones, porque para grabar dos minutos tienes que estar dos horas previas, peluquería, maquillaje, decir el texto con los actores, grabar... Entre una cosa y otra se charla, se come... Son accesibles todos, en general. Aprendes mucho de ellos". "Con Ana Duato -añade- he tenido más contacto y no tiene nada que ver con el personaje, es una bromista. Los jóvenes sí aplican más su vida personal al personaje. Los que llevan tanto años tienen una gran capacidad para separar el papel en la serie de la vida real".

Montoya ha participado además en series como 'Mar de Plástico', 'Amar es para siempre' y 'Bandolera', en las que estuvo en más grabaciones, más tiempo, "y aquí casi que convives con los personajes. En 'Techo y Comida' (del también jerezano Juan Miguel del Castillo), con Natalia de Molina me partía de risa. Unos minutos antes de grabar nos estábamos riendo, y luego en la grabación se ponía en llorar como si nada". A Montoya también se le ha podido ver en 'Centro médico', ahora en la película 'Mi querida cofradía' y en el cortometraje Cuéntale a alguien de mí'.