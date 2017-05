"Si Nietzsche estuviera vivo escribiría sobre 'Sálvame"

La segunda jornada del festival Interestelar, que se celebró ayer en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, tuvo como artistas programados, entre otros, a Los Planetas, Maga, Guadalupe Plata, La Habitación Roja y Sidonie. Entre los reclamos de la cita estuvo también Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut. La primera habla con este medio sobre una formación qua ya es un clásico en la música española de las últimas décadas.

-De aquí a quince o veinte años, ¿recordará con más cariño a Alaska o a Fangoria?

-Alaska soy yo y eso engloba todo lo que hago. Fangoria ha sido sin duda el grupo en el que más tiempo hemos estado Nacho Canut y yo. Los anteriores duraron muy poquito en realidad, Pegamoides sólo unos cuatro años y Dinarama otros seis. Con Fangoria creo que hemos cumplido ya 27 años y eso obviamente tiene un peso distinto.

-¿Qué secreto tienen Nacho Canut y usted para estar siempre de moda?

-Ha habido veces en las que sí hemos estado fuera del panorama, parece que nunca hemos desaparecido, pero cuando hicimos Fangoria en 1989 los primeros diez años no teníamos ni discográfica. A los programas musicales no teníamos acceso porque decían que lo que hacíamos era muy raro. Depende de quién lo mire, siempre alguien te cree desfasado.

-¿Le ha pasado factura de alguna manera hacer el reality junto a su marido?

-Yo no lo siento de ninguna forma, no sé cómo se verá desde fuera pero no creo nos haya pasado más factura que tener un Facebook. La gente cuenta más cosas ahí que nosotros en el reality.

-Como buena mitómana, ¿a quién le dedicaría un museo?

-A mí me parece sangrante que no haya uno de Lola Flores, por ejemplo, de la misma forma que no lo haya sobre la historia de la copla. Sara Montiel y Raphael ya lo tienen, a ellos los tengo cubiertos.

-¿Se le ha caído algún mito?

-No, porque creo que soy muy racional para eso, el mito te lo construyes tú. ¿Cómo vas a esperar que Bowie sea como tú quieres que sea? Será como le dé la gana a él. No soy una mitómana ciega.

-¿Qué opina sobre el ya famoso artículo de Arturo Pérez-Reverte sobre Christina Hendricks?

-No lo he leído. ¿Qué decía? ¿Que está buena y tiene las tetas grandes? Eso no es ninguna mentira. Estoy un poco harta de la corrección política. Cuando entre un policía de estos que están buenísimos yo digo: ¡qué bueno está! Creo que a todos nos gusta ver a alguien guapo, da igual que sea chico o chica. Christina Hendricks es guapísima y está buenísima, es lo único que puedo decir a priori. Creo precisamente que es muy injusto que cuando un hombre diga eso sea machista y cuando lo hace una mujer hace mucha gracia. Hay un doble rasero.

-¿Se considera feminista?

-Sé que mujeres y hombres somos iguales intelectualmente y tenemos los mismos derechos. A partir de ahí no sé lo que soy.

-Es usted una de esas personas lúcidas que a la vez abandera la banalidad, ¿es eso compatible?

-Yo creo que sí. ¡Es tan políticamente correcto decir "yo leo a Nietzsche", cuando en realidad se ve Sálvame por la tarde! Y fenomenal porque si Nietzsche estuviera vivo escribiría sobre Sálvame. Todo es compatible. No voy a descubrir yo ahora a Oscar Wilde o a Warhol, ellos sí que son lúcidos y dan una visión de la banalidad que creo que tiene muy poco que ver con la tontería.

-En el tema Marisabidilla hablan de la criticona digital ¿cómo lleva entonces su presencia en Instagram?

-Me encuentro con muchas y, como suele ocurrir, me duele más lo que le dicen a mis amigos. Al principio de Instagram, que lo cogí con vicio, me dedicaba a denunciar a esta gentuza todo el rato. Luego dije: ¿estoy perdiendo yo el tiempo en esto? No. Cuando veo eso bloqueo y punto.

-¿Sale barato opinar en las redes sociales?

-Es algo que habrá que regular de alguna forma. Ahora mismo hay una gran confusión entre opinión, libertad de expresión, insulto, tontería y cachondeo. Es anónimo y barato.

-En este disco recuperan la leyenda de Disco Sally...

-No estamos seguros de que sea cierta al cien por cien, hay varias versiones. Nos hemos quedado con la versión más extendida: una nonagenaria que iba cada noche a la pista de baile del Studio 54 y murió de la mejor forma, haciendo lo que le gustaba. Por mi parte, no creo que me pase. Soy muy poco Disco Sally. A mí me encontrarían sobre el escritorio, seguramente. Tiene que ver con el carácter, no es cuestión de edad, yo ya de pequeña era así. Aunque la vida tiene picos adolescentes muy raros. Quién sabe si aún no me espera otro y me paso tres días de marcha.