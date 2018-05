Nostalgia de William Powell y Mirna Loy

La ficha 'Noche de juegos' Comedia, EEUU, 2018, 100 min. Dirección: John Francis Daley y Jonathan Goldstein. Guión: Mark Perez. Intérpretes: Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler y Jesse Plemons. Cines: Bahía de Cádiz, El Puerto Bahía Mar, San Fernando Plaza, Las Salinas, Victoria Rota, Yelmo, Odeón.

En 1934 Dashiel Hammet publicó su última novela, El hombre delgado, que inmediatamente la Metro adaptó con dirección de W. S. Van Dyke y una antológica interpretación de William Powell y Mirna Loy. Una joya del cine que en España se llamó La cena de los acusados y tuvo tanto éxito que dio lugar a una serie de seis títulos estrenados entre 1934 y 1947. En 1938 la RKO filmó la comedia policíaca Ocho mujeres y un asesinato basada en los personajes creados por el popular novelista Wilson Collinson interpretados por Barbara Stanwyck y Henry Fonda. La novela de comedia policíaca fue una creación inglesa de los años 20 trasplantada a Estados Unidos y adoptada inmediatamente por Hollywood. Una de sus variantes más populares fue la comedia policial protagonizada por una pareja, camino abierto por la gran Agatha Christie y su "matrimonio de sabuesos" Tommy y Tuppence Beresford que aparecieron por primera vez en 1922 en El misterioso señor Brown.

Pero no se entusiasmen. Noche de juegos es una pobre heredera que no está a la altura de aquellas grandes películas -La cena de los acusados es una obra maestra de la comedia al igual que sus dos secuelas inmediatas Ella, él y Asta y Otra reunión de acusados- y novelas. No busquen aquí aquel humor elegante e inteligente porque estamos en los terrenos -afortunadamente aguados y descafeinados en esta ocasión- de la grosera Nueva Comedia Americana. La dirigen John Francis Daley y Jonathan Goldstein que debutaron con Vacaciones, mediocre revisión de Las vacaciones de una familia chiflada americana (National Lampoon's Vacation) de Harold Ramis, considerada junto a Desmadre a la americana o Porky's como una de las inspiradoras de las comedias gamberras de los Farrelly, Apatow, Philips o Stiller. Puestos a saquear éxitos antiguos o modernos los directores también toman lo que les apetece de The Game de Fincher.

Fundiendo estos precedentes Daley y Goldstein adaptan sin tomarse mucho trabajo un guión de Mark Perez (cuya ductilidad lo lleva de la comedia negra Los casos de Frank McKlusky a la adaptación de la atracción de Disneylandia Osos a todo ritmo o el remake de la también disneyana Herbie) en cuyo centro están Jason Bateman y Rachel McAdams, una pareja que ve como una de sus veladas semanales de juegos con otras parejas se complica cuando un secuestro simulado deja de serlo y los límites entre el juego y la realidad se difuminan. Entretiene si se le exige poco y hace reír a quien sea propenso a la risa fácil.