Nuevos ideales

JLA: Libertad y justicia recoge las novelas gráficas JLA: Secret Origins y JLA: Liberty and Justice, ambas realizadas por el equipo creativo de lujo formado por Paul Dini y Alex Ross, de quienes ECC ya ha reeditado los libros Superman: Paz en la Tierra, Batman: Guerra contra el crimen y Wonder Woman: El espíritu de la verdad. Publicados entre 1999 y 2003, todos estos títulos (más Shazam!: Power of Hope, que queda aún pendiente de reedición) componen un retablo de los personajes principales de DC, una especie de investigación sobre la naturaleza del heroísmo en cada uno de ellos (enfrentados, como están aquí, a problemas acuciantes del mundo real como el hambre o las guerras) altamente embellecida por la puesta en escena hiperrealista de Ross. El resultado es un conjunto de historietas tan atractivo como recomendable.

Aunque puestos a hablar de la Liga de la Justicia, la principal noticia es la reedición por parte de ECC de uno de los títulos más notables del género de superhéroes en lo que llevamos de siglo: La nueva frontera, obra del recientemente fallecido Darwyn Cooke, al que acompaña aquí el colorista Dave Stewart. Con una estética que recuerda inmediatamente a los dibujos animados clásicos, en la estela del trabajo de artistas modernos como Bruce Timm, Cooke retrocede hasta los años de la Guerra Fría para narrar el final de la etapa clásica de los superhéroes y el nacimiento de un nuevo ideal y una nueva generación de vigilantes enmascarados. Para ello, el autor se sirve de la cronología real de los tebeos de DC del final de la edad de oro y el comienzo de la edad de plata, esto es, los publicados en los mismos años en que transcurre la historia. Es un trabajo estructuralmente complejo que se resuelve con sencillez y maestría y que transpira un profundo amor por el Universo DC. El presente tomo de ECC mejora con mucho la anterior edición existente en nuestro idioma, pues ofrece las seis entregas de la serie limitada original de 2004 junto con el The New Frontier Special y un impresionante montón de extras.

JLA: LA NUEVA FRONTERA

Darwyn Cooke.ECC. 520 páginas. 43 euros.