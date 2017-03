Nuria Espert arrasa en el Villamarta

La actriz Nuria Espert visitó ayer un abarrotado Teatro Villamarta con el montaje que dirige Mario Gas 'Incendios', la aclamada obra de Wajdi Mouawad, una historia de refugiados que revela con portentosa fidelidad las mayores sombras y luces de la especie humana. Ramón Barea, Laia Marull y Álex García, entre otros, acompañaron a Esperte en las tablas. Para la directora del coliseo jerezano, Isamay Benavente, es el texto teatral "que más me ha impactado en los últimos años. Me parece el mejor alegato antibelicista que he visto en el teatro. Pero hay algo más en ese texto, algo profundo, algo revolucionario, algo que tiene que ver con la esencia del ser humano y con el trasfondo de las religiones: el perdón".