O'Dogherty estrenará en febrero en Sevilla 'El amor es pa ná'

Los próximos días 3 y 4 de febrero, Álex O'Dogherty, uno de los actores más polifacéticos y prolíficos del panorama nacional, llegará al auditorio Fibes de Sevilla con su espectáculo El amor es pa ná: una propuesta en la que el artista gaditano realiza una fusión de teatro, musical y monólogo.

O'Dogherty es un enamorado de Sevilla, ciudad en la que asegura transcurrieron "los 15 mejores años" de su vida. Fue en la capital andaluza donde estudió teatro, y donde nació artísticamente y desarrolló la primera gran parte de su carrera: "Sevilla es sin duda mi segunda casa -asegura Álex O´Dogherty-, y donde tengo que volver cada cierto tiempo porque allí he dejado muchísimos amigos y recuerdos".

El amor es pa ná, la obra que presenta el mes que viene sobre el escenario sevillano, se define como "una tragicomedia rock que cuenta las desgarradora historia de un pobre hombre que ha perdido la capacidad de enamorarse".

O'Dogherty desarrolla un espectáculo en el que habla de temas que nos afectan a todos pero de los que a veces no hablamos tal y como son: el miedo a la soledad, las relaciones efímeras, de la pareja ideal, "de las noches locas, de que todo se acaba, de que nadie aguanta como aguantaban nuestros padres, de lo que nos gusta que nos hagan sufrir..."

Por todo ello, se trata de un espectáculo muy interactivo, donde el "espectador tiene mucho que opinar y determina el cauce que toma la representación".

La obra muestra el devenir del protagonista desde que se enamoró por última vez hasta el momento en el que lo conoce el espectador, cuando el desencanto y la pereza en torno a las relaciones sentimentales se han adueñado de él. En su cabeza, resuena la última frase que le dijo su "ex novia favorita" antes de salir por la puerta para no volver: "Te vas a quedar solo toda tu puta vida".

Acompaña a Álex O'Dogherty en el escenario el afamado pianista Jesús Lavilla, conocido por acompañar en sus giras a artistas como Pasión Vega, Rosana, El Barrio, David De María, José 'El Francés', y Los del Río; y puntualmente con Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Ana Belén, Joan M. Serrat, Lolita, Carlos Baute, María Jiménez, Sergio Dalma, Niña Pastori, Marta Sánchez, Rocío Jurado y Raphael.

Álex O'Dogherty es uno de los cómicos más reconocidos del país. Ha sido el MC de The Hole y The Hole 2 (escrito por él mismo), y ha tenido papeles protagonistas en series como Cámera Café, Doctor Mateo, Los hombres de Paco, Aída, Aquí no hay quien viva, El comisario, Hospital Central' y Olmos y Robles, en películas como Alatriste, la recientemente estrenada Felices 140 o El Factor Pilgrim, y ha trabajado incluso a las órdenes de Ridley Scott.

Además, O'Dogherty es compositor musical y alterna su carrera como actor con su rol de vocalista en un grupo: La Bizarrería, con el que ha llenado teatros en cuarenta ciudades de España.