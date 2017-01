Óralan Films rodará en Cádiz 'La maniobra de la tortuga'

áralan Films adquiere los derechos para adaptar el thriller policíaco La maniobra de la tortuga, de Benito Olmo (Suma letras), que se rodará íntegramente en Cádiz.

La adaptación al cine será realizada por el director y guionista jerezano Juan Miguel del Castillo y supondrá su segunda película, tras el éxito cosechado por su ópera prima Techo y comida. La productora Marta Velasco se hará cargo de la producción del proyecto a través de su empresa Áralan Films.

La maniobra de la tortugatoma como punto de partida la investigación del asesinato de una joven de 16 años, pero también es un alegato contra la violencia machista, con la ciudad de Cádiz como escenario de fondo. Según palabras de Juan Miguel del Castillo, "Hacía tiempo que no me enganchaba tanto una novela y cuando acabé de leerla tuve claro que quería hacer la película. El tono y sus localizaciones me conquistaron".

Por su parte, Marta Velasco asegura que le interesó especialmente porque "es una novela que refleja perfectamente los aspectos más oscuros de la lacra de la violencia de género".

Tanto el director como la productora pretenden respetar las localizaciones reales de la novela, por lo que se prevé que el rodaje tendrá lugar íntegramente en la ciudad de Cádiz y su provincia.