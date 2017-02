Pablo Heras-Casado: "Vivo en un festival constante"

Pablo Heras-Casado (Granada, 1977) actuó días atrás en el Carnegie Hall de Nueva York, luego llegó al Auditorium Parco della Musica de Roma y después al Royal Festival Hall de Londres. E inmerso en este salto de santuario en santuario tuvo tiempo para aterrizar en el Palacio de Carlos V de la Alhambra para ser presentado como el nuevo director del Festival de Música y Danza para los próximos cuatro años.

El director de orquesta granadino, consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la escena mundial, asume el nuevo reto de dirigir una cita que cumple 65 años y que aspira con esta elección a reforzar su carácter internacional, la idea más repetida por los representantes institucionales durante la presentación. "Igual que la Alhambra es uno de uno de los monumentos más visitados del mundo, el de Música y Danza de esta ciudad tendría que ser también uno de los festivales más importantes y más visitados", señaló Heras-Casado, que confesó estar "muy emocionado" por llegar a un festival que conoce ya desde todos los ángulos. Ahora también como director. "Cada semana tengo el privilegio de pasar de una orquesta a otra, de un teatro de la ópera a otro, y todos tienen la necesidad de expandirse en un ámbito global, hacemos cultural global y por ello el festival debe preocuparse por eso", añadió, para recalcar a continuación que la cita va más allá de ser un mero encuentro musical.

Hay que trabajar las cosas con mucha antelación para tener a los mejores artistas y las mejores orquestas"

Aunque confiesa que aún no tiene una idea de cómo será su primera programación, en su filosofía de trabajo "2018 es ayer". "Hay que trabajar las cosas con mucha antelación para tener a los mejores artistas y las mejores orquestas, hay que hacer las cosas con detenimiento porque éste no es un evento sólo musical, es también una cita cultural y hay que coordinar exposiciones y eventos de importancia, necesito tiempo y trabajar con el equipo", señaló el director granadino, que sí tiene claro que "lo importante es poner en valor el patrimonio del festival con los mejores artistas y con una programación internacional".

Heras-Casado, que concluye este año su vinculación con la Orchestra de St. Luke's de Nueva York, asume con convicción un nuevo reto en su imparable trayectoria. "Yo vivo en un festival constante, programo un festival de 12 meses al año con una anticipación de tres años porque mi trabajo no consiste en subirme a un podium a dirigir a una orquesta; cada programa lo pienso y lo trabajo cuidadosamente, con la orquesta elijo cada solista, cada programa, hago la coordinación de ensayos, la comunicación, concedo entrevistas, tengo cuatro proyectos discográficos al año que requieren de una gran coordinación... No es un asunto que me sea ajeno", defendió Heras-Casado.

Un motivo fundamental por el que dedició embarcarse en este proyecto, dijo, fue el consenso sin fisuras de las instituciones en torno a su elección. "En caso contrario no estaría aquí", recalcó el director que verá la edición de este año desde la barrera y comenzará a trabajar oficialmente para el festival de 2018 el próximo 1 de septiembre, una vez que expire el contrato de Diego Martínez, el actual director de la cita granadina, y que no estuvo presente ayer en el acto de presentación de su sucesor en el palacio de la Alhambra. "En el Festival de Música y Danza tenemos un espacio en el que, a partir de nuestras raíces, podemos renovar nuestra historia impulsando lo que tenemos aquí para convertirlo en universal", señaló Heras-Casado, a quien nunca le han interesado "los localismos ni los patriotismos". "He tenido la suerte de nacer en Granada, formo parte de un bagaje cultural y artístico que no tiene parangón en el mundo", concluyó el nuevo director del certamen, que conoce bien festivales internacionales de referencia como los de Salzburgo, Aix-en-Provence o Lucerna.