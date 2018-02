Palabras que no mueren

Rafael no le desea la muerte a nadie. Al contrario, le regala más años de vida con sus palabras, como quien sueña con alguien que muere. 'Yacimientos extraordinarios' (Libros Canto y Cuento) es el nuevo libro del jerezano Rafael Benítez Toledano. Una obra de epitafios de muchos vivos y de un fallecido a modo de homenaje. Poemas en papel para llevar a la piedra que han sacado los colores, una sonrisa y una carcajada a sus protagonistas, que por suerte se han tomado con humor el detalle.

"Son epitafios con los que voy enterrando a jerezanos vivos, casi todos amigos míos, y por ahí pasan pintores que van desde Juan Ángel González de la Calle a Pepe Basto, periodistas desde Manuel de la Peña hasta Eugenio Camacho, el cuponero Miguel Pina, el chef Ángel León, mi dentista, Jorge Flores; Caballero Bonald, Antonio del Puerto, Juan Pedro Cosano, a Enrique Víctor de Mora, a Jerez, a la Bahía... Creo que ha salido muy divertido, a lo que va unida la cuidada edición a cargo de José Mateos", cuenta el autor. El único epitafio cierto es el del doctor Paco Nebreda, fallecido el pasado año, y médico de su familia. El escritor también se dedica tres epitafios a sí mismo.

Casi todos los 'retratados' se han tomado a bien las palabras de Toledano, "sólo se lo han tomando a mal los que no entran en el libro. Pero el año próximo dará para una segunda parte. No ha habido una selección de personajes, sino que me levanté una mañana con la mano tonta y me puse a hacer epitafios de gente que se me pasaba por la cabeza, empecé a disparatar y me di cuenta de que tenía 100 epitafios. Se los pasé a José Mateos y él ha hecho la selección que es lo que vamos a presentar".

La presentación del libro tendrá lugar mañana, 1 de marzo, a las 20 horas, en el Mesón de María (paseo de la Delicias s/n), que estará introducido por Juan Pedro Cosano y Leopoldo del Puerto. La ilustración de portada es obra de Juan Ángel González de la Calle, las viñetas de interior de Carlos González Ragel y el prólogo de Leopoldo del Puerto. Ya que Toledano publica poco y cortito, ha tratado de rodearse de lo mejor.

Ripios, poemas, con cierta mala leche unos, con cariño otros tantos, una especie de haikus en castellano para que la gente se lo pase bien, estampas de una serie de personajes jerezanos. "Tras un año malo, triste, he procurado -explica- ponerle humor a la muerte, excepto el epitafio de Nebreda que es un homenaje. Es un pequeño libro con el que pretendía más bien cabrear a que se rieran". Un pequeño gran libro.

Aquí yace Tomás, galeno de leyenda./ Ya no le sube su tabaco a Concha,/ ya no le dejan sus pacientes ronchas/ en aquel consultorio de Porvera.

Epitafio fotográfico

El fotógrafo Tamayo/ gasta tertulia en su nicho, /porque tiene realquilados /en la calle Jardinillo.

Epitafio tabanquero

Víctor Palma ha fallecido/ en el Tabanco San Pablo./ Dejó escrito su epitafio/ al tiempo que su apellido.

Epitafio municipal

Aquí yacen tres alcaldes./ Entre los tres consiguieron/dejarnos el culo al aire.

A la vista está ahora una antología personal de versos que se llamará 'Ayer y otros días felices', que verá la luz el próximo año.