Olga Pericet y María Moreno, Premios de la Crítica y Revelación

La Cátedra de Flamencología de Jerez ha concedido el Premio de la Crítica a la bailaora Olga Pericet por su espectáculo 'La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora', que se puso en escena el 28 de febrero en el Teatro Villamarta, escenario principal del XXI Festival de Jerez que finalizó el 11 de marzo. De otro lado, la gaditana María Moreno ha conseguido el Premio Artista Revelación por su espectáculo 'Alas de recuerdo' que puso verse el 6 de marzo en Sala Compañía.

Ambos reconocimientos cuentan con el respaldo mayoritario de los votos emitidos por los críticos acreditados en el certamen de baile flamenco y español.

La Cátedra de Flamencología de Jerez hace pública su decisión, tras la reunión celebrada días atrás. Dicha reunión tenía como único punto del orden del día el recuento de los votos emitidos por los críticos especializados y, a tenor del resultado, la concesión del galardón al artista o espectáculo más votado por su destacada participación en la última edición del Festival de jerez.

Olga Pericet se hizo acreedora al Catavino de Plata y el correspondiente diploma acreditativo que entrega cada año la Cátedra de Flamencología de Jerez, con el patrocinio del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xeres-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez.

La bailaora cordobesa manifestaba ayer su satisfacción a través de las redes sociales agradeciendo la labor de Carlota Ferrer, y sobre todo al resto del elenco, Miguel Ortega, Miguel Lavi, Antonia Jiménez, Pino Losada y Jesús Fernández.

Precisamente, Pericet consiguió en 2010 el Premio Revelación que entrega Bar Juanito, y que en esta XXI edición ha recaído en la gaditana María Moreno. La joven bailaora, que presentaba en la Sala Compañía 'Alas de recuerdo', logra así este prestigioso reconocimiento en su primera participación en solitario en Jerez.

La gaditana mostraba ayer a este Diario su satisfacción por el reconocimiento obtenido. "La verdad es que no me lo esperaba, sabía que la posibilidad estaba ahí por lo que me habían comentado, pero no quería hacerme ilusiones. Ha sido una alegría enorme, estoy contentísima. Lo primero que he hecho es llamar a mi madre y contárselo".

Con el Revelación, Cádiz suma su segundo premio en esta edición del Festival, ya que Eduardo Guerrero ya logró el del Público y de alguna forma Jesús Fernández, artista invitado con Olga Pericet, también ha tenido una parte del galardón de la Crítica. En este sentido, María Moreno admitía que "Cádiz y sus artistas estamos de moda y eso es un orgullo porque la gente está trabajando mucho".

Ahora, y mirando ya al futuro, la bailaora espera "exprimir al máximo este premio, sé que el Festival tiene su repercusión y espero aprovecharla".