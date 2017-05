Pitingo se estrena en solitario en Villamarta con 'Soul, bulería y más'

Resulta curioso pero desde Antonio Vélez 'Pitingo' saltó a la fama allá por el verano de año 2006 gracias a su disco 'Pitingo con Habichuelas', sólo haya aparecido por Jerez, siempre hablando en solitario, para cantar en el Festival de Jerez. Fue aquel mismo año, pero unos meses antes, cuando el cantaor onubense exhibió en el Palacio de Villavicencio y sin microfonía, lo que años antes había vislumbrado en La Unión, donde obtuvo el Premio al Mejor Cantaor Joven, es decir, conocimiento, profesionalidad y una voz redonda y dulce a la vez. Precisamente por eso, Pitingo tenía "una deuda pendiente con Jerez, porque de alguna forma sólo había cantado aquí una vez y hace muchos años", explica.

En efecto, por fin y tras 15 años de trayectoria profesional, este ayamontino de 36 años se enfrentará esta noche, a partir de las 20.30 horas, al público del Villamarta, que al cierre de esta edición estaba cerca de colgar el cartel de 'no hay billetes'. "Venir a Jerez es para mí una responsabilidad, esta es una tierra de grandes monstruos como La Paquera, Terremoto, Mojama...y eso te da mucho respeto. Sé que el público me medirá, como lo ha hecho con otros, pero bueno, también es una suerte estar, no se canta todos los días en un sitio como el Villamarta", asegura.

"Además, -prosigue-, mi familia por parte de mi madre es de Jerez, mi madre es Carpio Valencia, familia de Juan Mojama, por eso digo que para mí es algo especial", añade. Aunque en los últimos años su trayectoria musical se ha ligado a la fusión y a ese estilo propio denominado 'soulería' que le ha hecho obtener éxitos en medio mundo, Pitingo sabe bien de dónde viene. "Lo que yo hago no es flamenco, eso lo tengo claro, es una fusión de músicas, en la que evidentemente el flamenco tiene que aparecer porque me he criado con él. Desde pequeño me han enseñado a tener mucho respeto por el flamenco.Flamenco es Manuel Moneo o es El Torta, pero no el 'Killing me softly'. A veces se mezclan estos conceptos y eso no hace bien al flamenco ni a la fusión".

Por esa raíz que defiende ha preparado para esta noche un concierto que tendrá dos partes bien diferenciadas. "Primero haré una parte más flamenca, con cantes como la soleá, malagueña o los tangos, y luego la parte más comercial, la que he desarrollado desde que publiqué mi primer disco en 2006 hasta ahora con el último 'Soul, bulería y más'".

Una de las cualidades que distinguen al cantaor onubense es su directo. Al preguntarle por sus directos asegura que "para mí son fundamentales. Yo todos los discos que he grabado los he tenido que defender, y los defiendo en directo. No soy Pablo Alborán, por poner un ejemplo, que vende sus discos nada más sacarlos a la calle. Yo he tenido y tengo que trabajar mucho".

Entre su público "hay mucha variedad y eso lo agradezco", admite, "he llegado a ver a familias enteras en un concierto". Eso sí, sabe que "son muy exigentes con lo que hago, por eso me gusta siempre seguir ampliando mi universo musical, me encanta la música latina, la afroamericana....Es más, cada vez que voy a dar un concierto a un determinado país me gusta hacerles algo de su música a mi manera, es algo que la gente agradece".

El cantaor promete que en Jerez "habrá un fin de fiesta con mi gente, aunque también vendrán mis primos Fernando Soto y Diego del Morao". Será la manera de exhibir al verdadero Pitingo, que sueña "y de hecho espero hacerlo pronto", con grabar "lo que me dé la gana y cantar flamenco, que es lo que me encanta", concluye.