Ponencia de Mauricio González-Gordon

La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras prosigue esta tarde, a partir de las 20.00 horas y en su sede social de calle Consistorio número 13, con su ciclo dedicado, de manera especializada, al vino. En esta ocasión será el presidente del Grupo González Byass, Mauricio González Gordon López de Carrizosa, quien dicte la ponencia titulada 'Retos y oportunidades del jerez en el mercado global'. Será presentado por el Académico de Número de esta Real Corporación Francisco Garrido Arcas.

Mauricio González-Gordon López de Carrizosa -Marqués de Bonanza desde 2016-, nace en 1960, está casado y es padre de tres hijos. Es Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad Autónoma de Madrid 1984). Master in Business Administration (Claremont Graduate School - California 1984-86). DEA ( Dirección Empresas Agroalimentarias (Instituto San Telmo, Sevilla. 1995). En su experiencia laboral podemos destacar: GENERAL MOTORS. Cádiz. Analista financiero. 1986-88. AT & T, Microelectrónica, Madrid. Master Production Scheduler. 1988-89. GONZALEZ BYASS UK, Londres. Assistand to General Manager. 1989-90.

En González Byass S. A. ha desempeñado y desempeña en la actualidad las siguientes responsabilidades: Director Planificación Económica (1990-93), Director División Económica (1993-96), Subditector General / Director General en funciones (1996-98), Vicepresidente (1998-00), Vicepresidente Ejecutivo / Director General en funciones (2000-02), Vicepresidente (2002-06) y presidente (de 2006 a la actualidad).

Como datos complementarios de interés asimismo podemos destacar que Mauricio González-Gordon suma a su trayectoria profesional los cargos de Presidente de la Federación Española del Vino (2004-06), Presidente de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (2008-09), Consejero de Endesa Andalucía (2010 a la actualidad), Miembro del Consejo Asesor de Caixabank Andalucía (2013 a la actualidad), Presidente del Consejo Asesor de Empresas Agroalimentarias. Instituto San Telmo (2010-12), Presidente de APD Zona Sur (Abril 2015 a la actualidad), Vicepresidente de APD Nacional (Mayo 2015 a la actualidad), Vicecónsul de Dinamarca (1994 a la actualidad).

Es nombrado Caballero de la Orden de Dannebrog por su Majestad la Reina de Dinamarca y miembro de la Gran Orden de Caballeros del Vino (Reino Unido). Entre sus aficiones podemos destacar la Naturaleza, navegar a vela y viajar. La sesión pública de hoy en la Real Academia de San Dionisio es de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.