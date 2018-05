El I Premio Internacional de Teatro Breve ya tiene finalistas

La editorial Dalya ha dado a conocer a los finalistas del I Premio Internacional de Teatro Breve. Las obras seleccionadas han sido No exemptions de Angelica Buckingham (Australia), Ocupo mi sitio, cariño de Cat Maday (España), Mind the missing de Cicely Henderson (Estados Unidos), Todas las palabras tienen el color de tus ojos de Daniel Boromei (Argentina), Instantes de luz de Eduardo Viladés (España), Paris, November 13-2015 de Irena Scalerica (Israel), Customer service de Jeff Stolzer (Estados Unidos), Yo tan Rizzo y tú tan Sandra Dee de Miguel Ferrando (España), Roses de Steve Sheppard (Reino Unido), Further reflection de Tom Moran (Estados Unidos), Sweet dreams de Tony Pasqualini (Estados Unidos) y Affair with a fish de Wayne Payl Mattingly (Estados Unidos). Las piezas serán publicadas por Editorial DALYA, según los establecido en las bases del concurso. El jurado testimonia también la calidad de muchas obras excluidas de la publicación, de las que destaca con Mención de Honor: The line de Greg Lam (Estados Unidos), Maltratada de Manuel Francisco Tirado (España), Herederos de Rebeca Minguito (España), Why I think up poems in the pool de Roy Proctor (Estados Unidos) y The killer de William Alan McNeice (Irlanda). El próximo 13 de junio se dará a conocer los ganadores de esta convocatoria.