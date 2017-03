El Primavera Trompetera cierra el cartel con seis nuevas bandas

El Primavera Trompetera Festival 2017, que se celebrará el 31 de marzo y 1 de abril en el circuito de Jerez, ya tiene su cartel definitivo. Las Gipsy Rock, Club del Río, The Explosions, Paint Animals, Black Mamba y Holy Boyz son las últimas incorporaciones al festival sumando así un total 50 artistas y formaciones. Las principales novedades del Festival este año son la ampliación a dos días, con la instalación de cuatro escenarios y zona de acampada. Asimismo, habrá exhibición de graffitis, batukada, zona de artesanía, zona de merchandising de los grupos, food trucks y bares. También habrá autobuses lanzaderas que saldrán desde el botellódromo desde las 16 horas hasta las 8 de la mañana. El listado de grupos lo completan Orishas, Loquillo, Asian Dub Foundation, Eskorzo, The Zombie Kids, La Jungla Band, Miguel Caamaño Dj Set, Los Vivos y La Tarambana, Kase.O, Balkan Beat Box, Tomasito, Enseco, Fali Abad, Cristo el Mesías de Jerez, Marcos Cruz Dj Set, Chagar Dj Set, Bony Stuche Dj Set, Aivan Cabrera Dj Set, Dannyboy DJ Set, Cali Dj set, Miguel Campello, Guadalupe Plata, Rozalén, Ganjahr Family & Atlantic Force Band, Gordo Master, Macaco, La Raíz, Narco, Nikone, G.a.s Drummers, La Selva Sur, Nach, Fuel Fandango, Poncho K, Emeterians & Forward Ever Band, Mama Ladilla, El Chojin Estricnina, Mala Rodríguez y Chambao, entre otros muchos.