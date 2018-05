El Primavera resuena, y de lo lindo

Desde el mediodía de ayer los primeros compases del Primavera Trompetera Festival resonaban en el escenario Jerez es Música de la zona primavera, la nueva zona de descanso habilitada para esta edición en el circuito de Jerez. Con las vibrantes canciones de Supersonika y Mixtolobo comenzaba a arremolinarse el público más madrugador, mientras que los contagiosos beats de Bronquio acompañaban poco después el éxodo masivo al recinto de conciertos.

Ya en dicho recinto, El Gueto con Botas arrancaba los primeros bailes con su folk trotón y mestizo en el escenario Libertad, tan solo unos minutos después de abrir puertas. Se apreciaba ya en el ambiente que aquí viene uno a divertirse. Y de lo lindo.

Los gemelos Ayax y Prok tomaron el relevo en el Escenario Primavera, congregando por vez primera en esta edición una multitud de jóvenes trompeteros. Todo un éxito de convocatoria el de los granadinos a pesar de lo temprano de su actuación. Al mismo tiempo, desde el escenario Alegría, Malaka Youth y Trashtucada ponían sus sones al servicio del disfrute general, con dos actuaciones que elevaron hasta un cielo totalmente despejado los ánimos de los presentes.

Tras estos conciertos, era la furia punk de Gatillazo la que sorprendía a propios y extraños con el buen estado de forma de un veteranísimo Evaristo Páramos, el que fuera vocalista de los míticos La Polla Records.

La noche comenzaba a llegar con el rock de tintes western de los locales Furia Trinidad, una de los agradables sorpresas de una programación tan ecléctica como acertada en esta primera jornada. Una jornada que al cierre de esta edición aun esperaba impaciente los directos de los platos fuertes: Tote King, Miguel Campello, C. Tangana, Dellafuente, Gentleman & The Evolution, Dubioza Kolektiv, Dub Elements y un Rosendo que agota sus últimas apariciones sobre las tablas prometiendo ser sin duda una de las sensaciones de la noche primaveral.

Hoy será el turno de All B, Lema de Vida, Flecha Valona, Funkiwis, F.R.A.C., Warm Up, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Txuminos Imberbes, Miguel Caamaño, Tomasito, Selecta Gaan, Morodo & Okoume Lions, Los Farelli, South Vibes, Macaco, Mafalda, Juanito Makandé, Dubstoned Sound System & Burian Fyah, SFDK, Sr. Wilson & The Island Defenders, el Canijo de Jerez, Raggatack & Belén Natali, Chiki Lora, Natos y Waor, Riddim Tuffa & El Fata, Space Surimi, Green Valley, Olmo & Avant y O'Funk'illo, Kristina Amsafe Traxx, Black Mamba y Dannyboy Alternativeclub.