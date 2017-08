"Puede que los halagos tapen otras cosas de mí"

-han pasado cuatro años desde su último disco. ¿Cuándo llega el próximo?

-He desgranado este sexto álbum en singles desde el 2015 y el tercero saldrá en septiembre.

-¿Qué queda del Hugo de Operación Triunfo?

-He evolucionado mucho. No tengo absolutamente nada que ver, artísticamente, con el Hugo de OT. En lo personal sigo siendo el mismo. Es verdad que OT fue un trampolín que me dio muchísimo, pero he de ser honesto y reconocer que me vino grande. Así es difícil ser tú mismo.

-¿En qué etapa se encuentra?

-Es curioso, porque de lo que compongo me suelo quedar con bastante. Estoy en una etapa creativa donde me veo unsaltito. Pero es el público que me escucha el que tiene que verlo, no las paredes de mi casa.

-¿Cómo es el proceso creativo?

-No tengo un patrón estipulado, no enciendo una vela y espero a la luna llena. Soy muy inquieto y cuando estoy en casa y no tengo nada entre las manos cojo la guitarra. Hay momentos en los que simplemente acudes a la llamada; lo grabas, escribes y esperas. Siempre que compongo tengo ganas de que llegue la mañana siguiente. Ahí puedes decirte: ¡Esto es infame, infumable! O, en cambio, ver que mola.

-También ha tenido tiempo para ser padre y volver a las aulas.

-Estoy alucinando con mi hija, Julieta, que tiene ya dos años y medio. Ser padre está siendo maravilloso. Hay cosas que te quita pero cuando lo pones en una balanza lo que te da siempre es mayor. Respecto a mis estudios, así es, estudié el Grado Superior en Dietética. Ahora estoy cursando el grado universitario a distancia. Me lo tomo como un reto a largo plazo porque mi profesión real es la música, pero tenía esa inquietud que se despertaba de cuando en cuando y estaba cansado de no hacerle caso.

-¿Ha ejercido?

-Estuve tres meses de prácticas en el Hospital Nisa, en el centro de adelgazamiento La Báscula. Este verano, durante unos días, estoy cubriendo la baja de la que fue mi tutora. Hay momentos en los que llego de concierto, suelto la guitarra y me pongo la bata de nutricionista.

-Se extrañarán los pacientes...

-¿Te imaginas que vuelas a Ibiza y el azafato es el que te vende el pan todas la mañanas? Esa es la cara que ponen: dónde está la cámara.

-Adivina, adivinanza habla de las dificultades que hombres y mujeres encuentran para entenderse en el amor. ¿Realmente somos tan distintos unos y otros?

-Bueno, hombres y mujeres, hombres y hombres o mujeres y mujeres, no distingo entre sexos. Defiendo el amor libre sea de la manera que sea si se quieren y los dos están de acuerdo. Pero biológicamente sí somos diferentes, lo cual no se pisa con lo anterior. Pienso que vosotras sois de una manera y nosotros, de otra. Sois mucho mejores que nosotros.

-Esto le encantará a sus fans...

-Lo digo como lo pienso. Será porque cultural e históricamente habéis tenido más dificultades... pero estáis hechas de otra pasta.

-¿Cree que le ha perjudicado ser la cara bonita de OT 2?

-Me encanta que me digan guapo. Cuando esté arrugado como una pasa lo echaré de menos. Ahora bien, tampoco tanto como dice la gente. Pero puede ser que ese tipo de halagos tapen otras cosas de mí y no hablo sólo de mi espontaneidad, sino de lo musical.

-En estas idas y venidas, ¿no teme que lo olviden?

-Se corre ese riesgo. En esta carrera de nunca acabar hay veces que estás en la cresta de la ola y otras en el fondo. He aprendido a aprovechar cada mínima oportunidad de darme a conocer al público siempre que no dañe mi dignidad. Al final, en la cultura de este país al que sale en la tele se le reconoce su trabajo, ya sea para bien o para mal. Es cierto que cuanta más repercusión tiene una entrevista, más nervioso me pongo y como salga mi lado tímido, apaga la tele...también tengo dentro a ese Hugo espontáneo, que es con el que me quedo porque realmente es el que soy.

-¿Se cansó de ser invisible?

-Me encanta serlo. Tanto en mi grupo como en OT, siempre me gustó estar en segundo plano.

-¿Le gustaría dedicarse a la música para siempre?

-Hasta que la mente y el cuerpo aguanten. Pero no me veo cantando con 50 años.

-Cada martes podemos verle en la parodia musical Me lo dices o me lo cantas. ¿Resulta complejo este tipo de interpretación?

-Me lo he tomado con sentido del humor. Así se dota a la actuación de una naturalidad con la que debería llevarse el concurso, esta entrevista y cualquier programa. Interpreto a los personajes como los concibo. Me lo estoy pasando genial.

-Hacía tiempo que no aparecía en televisión...

-Reconozco que cometí el error de rechazar este tipo de programas. Eva Tovar, la directora del espacio, me abrió los ojos : "¿Cómo es eso de que no te quieres disfrazar?". Si cantantes que admiro y venero están haciendo un reality por qué yo no.