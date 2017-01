Recepción de Felipe Ortuno, nuevo Académico Numerario

La Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras reanuda esta tarde noche, a partir de las 20.00 horas y en su sede social de calle Consistorio 13, su programación de sesiones públicas del curso académico 2016-2017 tras el tradicional paréntesis de las fiestas navideñas. En esta ocasión el acto centrará la recepción como Académico de Número de Fray Felipe Ortuno Marchante, comendador de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, cuyo discurso de ingreso lleva por título «Ética. Reto para una sociedad en crisis». Le contestará, en nombre de la Corporación, Juan Salido Freyre, Académico de Número y Vicepresidente de Artes de esta Corporación.

Para el nuevo Académico de Número "el desarrollo de nuestra sociedad no puede articularse al margen de la ética. Si la economía no actúa con un mínimo de ética, la crisis termina destruyendo a la persona y a los pueblos. Acaso fue, precisamente, la falta de ética lo que hizo eclosionar la crisis. Necesitamos valores y principios. La ley de la selva formó la burbuja porque faltaron principios éticos. Necesitamos equilibrio, consciencia responsable, respeto a la vida y al ecosistema. Vincular derechos y deberes a todos los niveles del hacer humano, redescubrir en definitiva el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos (1948): Ecumenismo ético".

Felipe Ortuno considera que "no todo vale en un mundo de competencias. Los más débiles y vulnerables no pueden ser el costo social de nuestras actividades. No podemos dejar vía libre a la mentira, el engaño, la extorsión, el juego sucio y ese largo etcétera que se esconde detrás de una sociedad sin alma donde el fin justifica los medios. Ese relativismo ético nos conduce claramente a la deriva. Y esto hay que decirlo en lo concerniente a la economía, a la política y a la religión. No son campos excluyentes, sino necesarios e inclusivos".

Y es que los modelos marxistas de organización económica y política y el capitalismo globalizado basado en la oferta y demanda "han creado situaciones de verdadera injusticia social. Marxismo y liberalismo tienen una deuda ética profunda con la sociedad, no fácil de resolver. Estamos necesariamente obligados a crear estilos de vida diferentes, una tercera vía, que haga posible un nuevo modo de relación del hombre con el hombre y con la naturaleza". De todo ello se abundará hoy en la sede de la Real Academia de San Dionisio en una sesión pública que será de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.