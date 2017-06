"Recortar en la ROSS es hacerlo en la autoestima de Sevilla"

La ficha 'Gypsy inspiration' Vicent Morelló, flauta; Daniel del Pino, piano.Eudora

El pasado 23 de mayo Vicent Morelló presentó en el Espacio Turina de Sevilla y con el pianista Tommaso Cogato de acompañante Gypsy Inspiration, un CD grabado en Getafe en septiembre de 2015 junto a Daniel del Pino. "El disco salió en 2016 y lo habíamos presentado ya en mi pueblo (Bétera, Valencia), en Navacerrada y en Madrid. Daniel no podía venir en esta fecha, pero con Tommaso había trabajado ya y nos entendemos muy bien".

-¿Cuál es el punto de partida del CD?

-Yo quería grabar la Suite campesina húngara de Bartók y Debla de Cristóbal Halffter. Al principio, no tenía mucha idea de la relación entre estas obras, pero encontré el nexo de unión de la música gitana, me puse a buscar y vi que había repertorio para un disco. En su deambular de siglos por el mundo, los gitanos, como creadores o como transmisores, han aportado mucho a la cultura universal y me parecía un bonito homenaje reconocerlo en un disco como este.

-¿Qué interés especial tenían esas dos obras para usted?

-Bartók me gusta mucho. Es un músico muy interesante, un poco enigmático a veces, como en sus cuartetos de cuerda. Pero luego tiene una música que llega más rápido, como esta. Los grandes flautistas (pienso en Rampal o Nicolet) no la habían grabado. Yo no soy un gran flautista (o a lo mejor sí, no lo sé, eso lo tendrá que decidir el público), pero quería dejar mi versión. Debla me gustaba por su arrebato pasional y porque con ella gané un concurso de Juventudes Musicales en 1996. Tampoco hay un gran flautista que la haya grabado. He preferido hacer obras no demasiado registradas.

-Y luego fue tirar del hilo de lo gitano, supongo…

-Exacto. Fui buscando. La gitana de Kreisler es, por ejemplo, una habanera preciosa. Tiene además un subtítulo que resume a la perfección el espíritu del CD: Fantasía arábigo-española sobre una canción gitana del siglo XVIII. Todo lo que han hecho los gitanos por el mundo y la inspiración que de sus canciones tomaron los compositores clásicos.

-Muchas de las obras son originales para violín. ¿Los arreglos son suyos?

-Algunas adaptaciones son mías. Aires gitanos de Sarasate es una obra muy célebre en su versión para violín, pero en flauta no la ha hecho casi nadie. Hay un arreglo publicado, pero yo lo adapté, buscando acercarme lo más posible al violín, incluso tratando de reproducir lo más fielmente posible los pizzicati del original. La de Kreisler es transcripción mía. Alla Gitana de Dukas es una vocalise, pero hay arreglos para muchos instrumentos de viento, incluido este para flauta que es de Louis Fleury. La Andalouse de Émile Pessard es originalmente pianística, pero se ha difundido sobre todo en esta adaptación flautística de Robert Cavally. En cuanto a la obra de Bartók toco un arreglo de Paul Arma.

-¿Y los originales?

-La pieza de Joachim Andersen, que fue un gran flautista danés, romántico, no demasiado conocido (no era Brahms, claro), es muy interesante. O la Dedicatoria de Moreno Torroba, una pieza muy curiosa, con un aire entre zarzuelero y flamenco. Por supuesto Debla también es original, como The Little Gypsy, del estadounidense Christopher Caliendo, que es una obra reciente, de 2006, y muy emotiva, pues está basada en la relación de una judía polaca con un niño gitano que murió en Auschwitz y es un recuerdo para los cientos de miles de gitanos que fueron asesinados en los campos nazis de exterminio.

-¿Cómo fue grabar para Eudora?

-Yo conocía a su propietario, Gonzalo Noqué, guitarrista, gracias a su mujer, que es flautista. Pasaron los dos por el Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla. Escuché algunas cosas que habían hecho y me gustaron. Trabajan muy bien, tienen buenos equipos y una distribución importante por internet, están en iTunes y en otras páginas de descarga. El trabajo de grabación fue muy fluido y creo que el CD ha salido muy bien.

-¿Por qué tendrían los aficionados que hacerse con este disco?

-Porque contiene una música muy bonita, poco escuchada y muy variada, con mucha melodía, virtuosismo, florituras, humor, tristeza, nostalgia, alegría, de todo... Es muy agradable de escuchar.

-La situación de la ROSS sigue sin ser tan agradable.

-Podría ser mejor. Faltan más de 20 plazas por cubrir. La apuesta por la calidad supone cubrir esas vacantes.

-¿Tienen miedo de que la tendencia a hacer orquestas más pequeñas lleve a amortizar esas plazas?

-Eso sería un error. Estamos luchando para que eso no ocurra, porque iría en detrimento de la calidad y del servicio que presta la orquesta a la ciudad. Una orquesta más pequeña sería una orquesta low cost, y los servicios low cost son siempre low cost, ya me entiende. Si comparamos con otras orquestas de características y funcionamiento similar en España, todas tienen un presupuesto mayor. Sevilla es una ciudad grande, que necesita tener referentes culturales, como la Bienal de Flamenco, el Teatro de la Maestranza, la Orquesta Barroca o la ROSS. Son referentes de la cultura que sirven, entre otras cosas, para poner a la ciudad en el escaparate nacional e internacional. Recortar en todo eso, recortar en la ROSS, es como hacerlo en la autoestima de Sevilla. Sería echar por tierra un patrimonio que hay que cuidar.

-Las estrecheces económicas han supuesto recortes en solistas que están cubriendo este año los profesores de la propia orquesta. ¿Ve normal esa situación?

-No. Deberían venir pianistas, violinistas, directores que aumentaran el nivel de los conciertos y de la orquesta. Está muy bien que tengamos la ocasión de poder tocar, y es importante que el público nos vea como solistas, pero eso no se puede mantener mucho tiempo. Habría que normalizarlo. Necesitamos grandes solistas, porque a nosotros nos inspiran, y además necesitamos dar al público un producto de la máxima calidad.

-¿La falta de un gerente complica las cosas?

-Esperemos que se cubra el puesto pronto. Necesitamos un capitán que lleve el barco. Vamos funcionando así, pero no todo lo bien que se debería. Todos esperamos que sea una situación temporal y que acabe cuanto antes.