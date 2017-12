Retazos de pureza

La fotografía sobre el flamenco es un asunto artístico bastante complejo. Muchos han accedido a ella y los resultados no han sido demasiado edificantes; si bien han existido grandes fotógrafos que sí han dado transcendencia a la modalidad. Pero, como ocurre en el estamento fotográfico en general, últimamente hemos asistido a pobres esquemas de una fotografía de nula significación por culpa de tantos como han accedido a una realidad artística para la que no estaban llamados y que, por tener una cámara en la mano, ya se han creído artistas superiores.

Hay que empezar comentando que Francisco José Sánchez Montalbán es un artista importante de la fotografía; autor consolidado en un mapa artístico con muchas actuaciones en solventes espacios y con series que forman parte, ya, del imaginario de los buenos aficionados. El actual decano de la Facultad de Bellas Artes de Granada y profesor de Fotografía de la misma expone en Jerez una colección de buena fotografía sobre los artistas flamencos de Granada. Enfatizo lo de Jerez porque acometer en esta ciudad, uno de los centros neurálgicos del flamenco y con un conocimiento total de tal realidad, es adentrarse por espacios donde todo se somete a una mirada rigurosa y, por tanto, a juicios implacables.

FRANCISCO J. SÁNCHEZ MONTALBÁN.Centro Andaluz del FlamencoJEREZ

"Fieras Celestes. Retratos de flamencos en Granada" es un proyecto llevado a cabo en 2015, producido por el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que ya ha recorrido un periplo expositivo por importantes centros donde el flamenco posee una mayor significación, el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión, por citar un lugar de suma referencia. Por eso, es lógico que el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez fuese estación término para una muestra que nos sitúa en el corazón flamenco de una Granada no sólo con mucho peso específico en los universos del flamenco sino también con una personalidad y un carisma que el artista murciano extrae con agudeza y asepsia.

La galería de personajes flamencos granadinos desentraña la esencia del flamenco en esa ciudad, su íntima categoría como arte supremo, su pausado discurrir forjado por la personalidad irrepetible de cada uno de los protagonistas. Las obras de Sánchez Montalbán no muestran el discurso artístico que surge apasionado en los tablaos, en las cuevas o en la intimidad de los cuartos. Su fotografía es infinitamente más íntima, más hacia dentro; no busca el efectismo y la plasticidad del baile ni la intención pasional del cantaor, tampoco los gestos inabarcables del guitarrista. La fotografía que encontramos en el que fue Palacio Pemartín de Jerez nos sitúa en los espacios íntimos de cada uno de los personajes, en sus miradas, en sus actitudes, en sus poses no fingidas pero, también, en sus particularidades, en esas emociones que trascienden más allá de los gestos, en la personalidad que los distinguen, en lo que encierran sus actitudes, en la historia que patrocinan. Son imágenes eternizadas, sin poses forzadas, sin imposturas efectistas ni actuaciones de falsa trascendencia. Cada retrato de Sánchez Montalbán es un pellizco de esencia flamenca, historia imperecedera de una realidad sin complejos, sin tiempo ni edad. La majestad de Curro Albaicín, el descaro de Fuensanta "La Moneta", la supremacía de Eva Yerbabuena, el poderío de Marina Heredia, la solemnidad de Curro Andrés, la infinita magnitud de Manolete, el horizonte diáfano de los jóvenes -Antonio de la Luz, Enrique Melgares, Armando Linares, Álvaro Pérez, entre otros -, la fuerza de ellas - Alba Heredia, Tatiana Garrido, Anabel Moreno, Aroa Palomo, Alicia Morales, Alba Heredia, Ana Calí, Jara Heredia... - y, así, más de cincuenta retratos de "ferias celestes" que dijo el gran Antonio Carvajal.

Flamenco granaino en estado puro, paisaje humano de una realidad con infinitos registros; lección mágica de esencia vital; inquietantes estados de emoción en eternos retazos de fotografía fotografía.