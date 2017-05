Reyero relata en un libro las aventuras españolas de Eastwood

El periodista Francisco Reyero rastrea en Eastwood, desde que mi nombre me defiende las aventuras españolas del actor Clint Eastwood, un periodo en el que, asegura, se le abrieron las puertas de la fortuna protagonizando spaguetti-western.

"En 1964, un mediocre actor de una serie de televisión americana aceptó una oferta de una pandilla de desconocidos italianos para venir a rodar Por un puñado de dólares; aquel desconocido trabajó con muchos españoles y la aventura de los rodajes de las tres películas de Leone -también La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo- cambió por completo su fortuna", explica Reyero.

Publicado por la Fundación José Manuel Lara, Eastwood, desde que mi nombre me defiende es una obra sustentada en una investigación que su autor define como "una fabulosa mina abandonada para un periodista".

Reyero ha contado con los testimonios de David V. Picker, uno de los grandes jefes de la productora United Artists, de extras que participaron en las películas de Sergio Leone, de los técnicos españoles de la época o de Andrés Vicente Gómez, que entonces trabajaba para Ocean, la productora española de la primera cinta de Eastwood.

"Andrés fue a recoger a Eastwood a Barajas y se responsabilizó de atenderlo y pagarle las dietas; ya en los 90 lo volvió a ver en Los Ángeles, durante una fiesta que hizo Sony para promocionar la oscarizada Belle Époque". Y en ese entorno "tan propio de Hollywood" el productor español "se acercó a Eastwood y le dijo: 'Usted no se acordará pero yo soy el que fue a recogerlo al aeropuerto de Madrid cuando llegó por primera vez', y Eastwood le contestó: 'Claro que me acuerdo". "Andrés dice que él cree que no se acordaba de nada, pero insiste en que el actor estuvo muy amable y cordial", añade Reyero.

El periodista señala que la estancia de Eastwood en Almería se ha convertido en "un lugar común", y llama la atención sobre "lo poco que se conoce su accidentada y también feliz peripecia española", ya que también trabajó en Madrid, en los municipios madrileños de Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo, además de en Burgos, y en las localidades burgalesas de Covarrubias y Salas de los Infantes, entre otros lugares.

Eastwood aceptó rodar en España después de los rechazos de James Coburn y Charles Bronson, cuya negativa pudo deberse a que "los actores americanos estaban advertidos de los riesgos de impago que suponían las coproducciones europeas que surgieron entonces para lograr ayudas públicas y abrirse a los países vecinos".

De hecho, el actor "amenazó con largarse ante los impagos que se produjeron durante el rodaje pero perseveró y completó Por un puñado de dólares, de modo que a finales de 1964 se estrenó en Italia y súbitamente se produjo el fenómeno del poncho, el cigarrillo y los italianos del Oeste, y volvió para rodar dos más, en 1965 y en 1966".

Sobre el actor, Reyero señala que sin ser ningún intelectual es un hombre curioso y culto que "conoce sus limitaciones y el oficio y ambiciona el trabajo bien hecho", y "al margen de lo que sea personalmente, ofrece una mirada limpia, honesta, frontal".