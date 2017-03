Ripoll recoge el Loewe por su obra sobre "la cicatriz y la herida"

Cada año, la entrega del Premio Internacional de Poesía Loewe reúne a gente del mundo de la cultura, el diseño o la moda, y ayer tanto el ganador del galardón, el escritor gaditano José Ramón Ripoll, como Sergio García Zamora, Premio a la Creación Joven, han sido descritos como dos grandes voces rebeldes.

Así lo recordaba durante la entrega del premio en el Hotel Palace de Madrid el poeta José Manuel Caballero Bonald, miembro del jurado y presentador de la cita al referirse al libro ganador de la XXIX edición del Premio Loewe, La lengua de los otros, de José Ramón Ripoll.

"He seguido con especial interés el trayecto de José Manuel Ripoll (Cádiz, 1952). Me he identificado con sus modelos de expresión y cómo trata el pensamiento en la escritura", ha subrayado Caballero Bonald, que afirmó que el poemario ganador es un exponente de los grandes poetas pensadores. Además, ha precisado que se trata de un libro donde se reflejan una serie de reflexiones en torno al existir, "con un rango metafísico de rigurosa lucidez".

Para los miembros del jurado -presidido en esta edición por Víctor García de la Concha y compuesto por Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Colinas, Soledad Puértolas, Víctor Rodríguez Núñez, Ana Rosetti, Jaime Siles y Luis Antonio de Villena-, en La lengua de los otros encontramos "una enigmática relación entre sus partes que son solidarias y correlativas entre sí. Se trata de un poemario aparentemente trágico que en su lectura resulta cordial. El autor se pregunta quién es la herida y quién es la cicatriz, lo que conduce a una relación entre nombre y ser".

El poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez, premio Loewe 2015, se encargó de presentar el libro de su compatriota Sergio García Zamora (Esperanza, Cuba, 1986), que ha logrado este año el Premio a la Creación Joven. De El frío de vivir, el título finalista, el jurado señaló que se trata de un libro "de una madurez total, donde el poeta combina una percepción singular del mundo y un dominio tanto del poema en prosa como el poema en verso". Asimismo, cuando se hizo público el fallo del premio, el pasado mes de noviembre, se destacó el carácter "unitario" del mismo y que presentara una excelente estructura.

Enrique Loewe, presidente de honor de la Fundación Loewe, que ahora dirige su hija Sheila, ha recordado que el premio llegará a su 30 edición en la próxima convocatoria y que este galardón era una de las mejores cosas que le había pasado a Loewe, porque les acercaba "a la belleza". "Nos ha dado mucho más de lo que nosotros le hemos dado", ha concluido.

Al evento acudieron multitud de personalidades del mundo de las artes y las letras españolas. Entre ellos, escritores como Fernando Delgado, Eduardo Mendicutti, Joaquín Pérez Azaústre o Vicente Molina Foix, entre otros; diseñadores como Modesto Lomba, Ángel Shlesser, Elio Berhanyer.

Además, también acudieron representantes de instituciones culturales com Carlos Urroz de ARCO, Pepa Bueno de ACME, Ignacio García-Belenguer del Teatro Real, Miguel Ángel Recio o Montserrat Iglesias.